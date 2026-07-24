Επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Θεσσαλονίκη – Ένας τραυματίας

Ένας 35χρονος τραυματίστηκε από πυροβολισμό στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ οι αρχές αναζητούν τον δράστη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από πυροβολισμό ένας 35χρονος άνδρας.
  • Ο τραυματίας εντοπίστηκε στα ΚΤΕΛ «Μακεδονία» και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με τραύμα από σφαίρα στην κοιλιακή χώρα. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
  • Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, με την προανάκριση να έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από πυροβολισμό ένας 35χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με το thestival.gr, λίγο μετά τις 20:00, ο 35χρονος επικοινώνησε με την Άμεση Δράση και ανέφερε ότι ένας άνδρας τον είχε πυροβολήσει στην περιοχή του Δενδροποτάμου.

Εντοπίστηκε στα ΚΤΕΛ «Μακεδονία»

Μετά το περιστατικό, ο τραυματίας μετέβη στα ΚΤΕΛ «Μακεδονία», από όπου ειδοποίησε την Ελληνική Αστυνομία και κατήγγειλε την επίθεση.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τον 35χρονο τραυματισμένο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, καθώς έφερε τραύμα από σφαίρα στην κοιλιακή χώρα.

Ο άνδρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

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