Κακοκαιρία: Οι 8 περιοχές που «βούλιαξαν» από τη βροχή – Δείτε τους πίνακες

Βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, επηρεάζοντας κυρίως τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά της χώρας με σημαντικά ύψη βροχής και πλήθος ηλεκτρικών εκκενώσεων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, με σημαντικά ύψη βροχής κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά της χώρας.
  • Σύμφωνα με το meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Ήπειρο και Μακεδονία, με το Παλαιοχώρι Φθιώτιδας να φτάνει τα 40.2 mm.
  • Περισσότερες από 55.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις καταγράφηκαν στην Ελλάδα, ενώ τα φαινόμενα μετατοπίστηκαν προς τα νησιά του Κεντρικού και Βόρειου Αιγαίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, με σημαντικά ύψη βροχής κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά της χώρας και μεγάλο αριθμό ηλεκτρικών εκκενώσεων.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων της Εύβοιας και της Αττικής), καθώς και σε τμήματα της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και της Μακεδονίας (ιδιαίτερα στη Χαλκιδική), όπως παρουσιάζεται στον χάρτη χωρικής κατανομής της βροχόπτωσης (Σχήμα 1). Το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 20:00, ώρα Ελλάδας, της 24/07/2026 καταγράφηκε στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας με 40.2 mm.

Σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού οργανισμού EUMETSAT από τον δορυφόρο Meteosat-12 (Σχήμα 2), καταγράφηκαν περισσότερες από 55.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις στην περιοχή της Ελλάδας έως τις 19:50, ώρα Ελλάδας, με τις μισές περίπου εξ αυτών να σημειώνονται στην ξηρά.

Τα φαινόμενα μετατοπίζονται προς τα ανατολικά της χώρας και αναμένεται να επηρεάσουν τα νησιά του Κεντρικού και Βόρειου Αιγαίου τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 24 Ιουλίου έχοντας, ωστόσο, εξασθενήσει σημαντικά.

Σχήμα 1. Χάρτης αθροιστικού υετός έως τις 20:00, ώρα Ελλάδας, της Παρασκευής 24 Ιουλίου 2026.
Σχήμα 2. Χάρτης ηλεκτρικών εκκενώσεων έως τις 19:50, ώρα Ελλάδας, της Παρασκευής 24 Ιουλίου 2026 (Δεδομένα από EUMETSAT).
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