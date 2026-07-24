Κακοκαιρία: Οι 8 περιοχές που «βούλιαξαν» από τη βροχή – Δείτε τους πίνακες

Βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, με σημαντικά ύψη βροχής κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά της χώρας και μεγάλο αριθμό ηλεκτρικών εκκενώσεων.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων της Εύβοιας και της Αττικής), καθώς και σε τμήματα της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και της Μακεδονίας (ιδιαίτερα στη Χαλκιδική), όπως παρουσιάζεται στον χάρτη χωρικής κατανομής της βροχόπτωσης (Σχήμα 1). Το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 20:00, ώρα Ελλάδας, της 24/07/2026 καταγράφηκε στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας με 40.2 mm.

Σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού οργανισμού EUMETSAT από τον δορυφόρο Meteosat-12 (Σχήμα 2), καταγράφηκαν περισσότερες από 55.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις στην περιοχή της Ελλάδας έως τις 19:50, ώρα Ελλάδας, με τις μισές περίπου εξ αυτών να σημειώνονται στην ξηρά.

Τα φαινόμενα μετατοπίζονται προς τα ανατολικά της χώρας και αναμένεται να επηρεάσουν τα νησιά του Κεντρικού και Βόρειου Αιγαίου τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 24 Ιουλίου έχοντας, ωστόσο, εξασθενήσει σημαντικά.