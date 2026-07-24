Τραμπ κατά ΕΕ: Οι ΗΠΑ δεν είναι «κουμπαράς» για την Ευρώπη – Θα πληρώσει πολύ μεγάλο τίμημα

Με επιβολή δασμών απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού την κατηγόρησε ότι στοχοποιεί άδικα μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας με πρόστιμα δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος επικαλείται τις ποινές που επιβλήθηκαν στην Apple, τη Meta, την Amazon και την Google.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξαναχτυπά και, ως συνήθως, βάζει στο στόχαστρο ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ αμερικανικές εταιρείες! Αφού επέβαλε πρόστιμο στην Apple, χωρίς απολύτως κανέναν λόγο, 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στη Meta 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στην Amazon 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και σε πολλές άλλες, μόλις ενημερωθήκαμε ότι στην Google, έναν αληθινά προηγμένο και εκπληκτικό όμιλο, επιβλήθηκε άλλο 1 δισεκατομμύριο δολάρια πρόστιμο, χωρίς εξηγήσεις. Αυτό ανεβάζει το συνολικό ποσό για την Google σε πάνω από 18 δισεκατομμύρια δολάρια!» τονίζει αρχικά ο Τραμπ.

Όπως υπογραμμίζει στη συνέχεια, «αυτή η παράνομη και άκρως μεροληπτική πρακτική ξεκίνησε σε αυτά τα υψηλά επίπεδα κατά τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης του “Κοιμισμένου” Τζο Μπάιντεν, αλλά δεν πρόκειται να συνεχιστεί κατά τη διακυβέρνηση Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν είναι “ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ” για την Ευρώπη, ούτε θα επιτρέψουμε να γίνουν!».

«Ας χρησιμεύσει αυτή η ΑΛΗΘΕΙΑ (TRUTH) ως δήλωση ότι θα ξεκινήσουμε αμέσως Έρευνα του Άρθρου 301 για την πρακτική της “ΛΗΣΤΕΙΑΣ” σε βάρος αμερικανικών εταιρειών και, κατ’ επέκταση, του Αμερικανού φορολογούμενου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσει πολύ μεγάλο τίμημα για αυτήν την παράνομη και άκρως ανήθικη συμπεριφορά, για την οποία τους προειδοποιούσα συνεχώς. Οι ποινές θα ανακληθούν πλήρως και, όπως προβλέπουμε, θα επιβληθεί ένας σημαντικός ΔΑΣΜΟΣ σε αυτούς το συντομότερο δυνατό. Μείνετε συντονισμένοι!», καταλήγει ο Αμερικανός πρόεδρος.