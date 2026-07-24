Κορωπί: Συνελήφθη 27χρονος για εμπρησμό από αμέλεια – Προκλήθηκε από εγκατάσταση ρευματοκλοπής

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησε στη σύλληψη ενός 27χρονου στο Κορωπί για εμπρησμό από αμέλεια, ο οποίος προκλήθηκε από παράνομη ηλεκτρολογική εγκατάσταση που χρησιμοποιούσε για ρευματοκλοπή. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα Παρασκευή λίγο μετά τις 12:00, όταν ο αγωγός ηλεκτρικού ρεύματος έσπασε, προκαλώντας φωτιά σε ξηρά χόρτα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) προχώρησε στη σύλληψη 27χρονου στο Κορωπί για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα Παρασκευή.
  • Η πυρκαγιά προκλήθηκε από παράνομη ηλεκτρολογική εγκατάσταση για ρευματοκλοπή, με αποτέλεσμα αγωγός ρεύματος να σπάσει και να προκαλέσει φωτιά σε ξηρά χόρτα.
  • Από 1 Ιανουαρίου έως 24 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί 606 πρόστιμα και έχουν πραγματοποιηθεί 218 συλλήψεις για εμπρησμούς, με τους περισσότερους (192) να είναι από αμέλεια.

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Ένας 27χρονος συνελήφθη από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα Παρασκευή λίγο μετά τις 12:00 στο Κορωπί.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 27χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά ύστερα από παράνομη ηλεκτρολογική εγκατάσταση που είχε αναπτύξει με την οποία πραγματοποιούσε ρευματοκλοπή. Κατά τη διάρκεια της παράνομης μεταφοράς ρεύματος ο αγωγός ηλεκτρικού ρεύματος έσπασε με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά στα ξηρά χόρτα.

Μετά τη διερεύνηση του περιστατικού από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 24 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 606 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 854.688,61 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 218 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 192 (88,07%) είναι από αμέλεια και οι 26 (11,93%) από πρόθεση.

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