Αττική: Πλημμυρικά φαινόμενα στον Λυκαβηττό από τη σφοδρή νεροποντή – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

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Η ισχυρή νεροποντή που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής έπληξε πολλές περιοχές της Αττικής και προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Η βροχόπτωση είχε μικρή διάρκεια, αλλά παρουσίασε ιδιαίτερα μεγάλη ένταση. Οι μεγάλες ποσότητες νερού συσσωρεύτηκαν μέσα σε λίγα λεπτά στους δρόμους και προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Χαρακτηριστική ήταν η κατάσταση στον Λυκαβηττό, όπου τα νερά κάλυψαν τμήματα του οδοστρώματος και δυσχέραναν την κυκλοφορία των οχημάτων.

Βίντεο που έστειλε αναγνώστης στο enikos.gr καταγράφει την ένταση της βροχόπτωσης και τους δρόμους της περιοχής, οι οποίοι μετατράπηκαν προσωρινά σε ορμητικούς χειμάρρους.