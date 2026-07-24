Αττική: Πλημμυρικά φαινόμενα στον Λυκαβηττό από τη σφοδρή νεροποντή – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Η σφοδρή νεροποντή που έπληξε την Αττική το απόγευμα της Παρασκευής προκάλεσε προβλήματα σε αρκετές περιοχές. Στον Λυκαβηττό, η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ισχυρή νεροποντή που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής έπληξε πολλές περιοχές της Αττικής και προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.
  • Η βροχόπτωση είχε μικρή διάρκεια, αλλά παρουσίασε ιδιαίτερα μεγάλη ένταση, με μεγάλες ποσότητες νερού να συσσωρεύονται στους δρόμους και να προκαλούν πλημμυρικά φαινόμενα.
  • Χαρακτηριστική ήταν η κατάσταση στον Λυκαβηττό, όπου τα νερά κάλυψαν τμήματα του οδοστρώματος και δυσχέραναν την κυκλοφορία. Βίντεο αναγνώστη καταγράφει τους δρόμους να μετατρέπονται σε ορμητικούς χειμάρρους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η ισχυρή νεροποντή που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής έπληξε πολλές περιοχές της Αττικής και προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Η βροχόπτωση είχε μικρή διάρκεια, αλλά παρουσίασε ιδιαίτερα μεγάλη ένταση. Οι μεγάλες ποσότητες νερού συσσωρεύτηκαν μέσα σε λίγα λεπτά στους δρόμους και προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Χαρακτηριστική ήταν η κατάσταση στον Λυκαβηττό, όπου τα νερά κάλυψαν τμήματα του οδοστρώματος και δυσχέραναν την κυκλοφορία των οχημάτων.

Βίντεο που έστειλε αναγνώστης στο enikos.gr καταγράφει την ένταση της βροχόπτωσης και τους δρόμους της περιοχής, οι οποίοι μετατράπηκαν προσωρινά σε ορμητικούς χειμάρρους.

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