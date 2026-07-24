Κακοκαιρία: Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός – Πάνω από 100.000 κεραυνοί σε όλη τη χώρα

Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας της ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού. Οι αρχές προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους. Μάλιστα, μηνύματα του 112 εστάλησαν σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για τις επόμενες 12 ώρες, διάστημα που χαρακτηρίζεται ως το πιο κρίσιμο για την εξέλιξη των φαινομένων.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα. Ισχυρές καταιγίδες πλήττουν αυτή την ώρα αρκετές περιοχές της χώρας, με τα εντονότερα φαινόμενα να εντοπίζονται στη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο πυρήνας καταιγίδων που βρίσκεται στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, κυρίως στη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία, καθώς παρουσιάζει μεγάλη ένταση.

Τα φαινόμενα συνοδεύονται από ισχυρές ριπές ανέμων, μπουρίνια, χαλαζοπτώσεις και πολύ έντονες βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με τις προγνώσεις, η κακοκαιρία αναμένεται να κινηθεί νοτιότερα, επηρεάζοντας σταδιακά και την Αττική, όπου απαιτείται αυξημένη προσοχή λόγω της έντασης των φαινομένων.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στις μετακινήσεις, ειδικά στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, όπου αναμένονται ισχυρές καταιγίδες.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να αποφύγουν τη θάλασσα κατά τη διάρκεια των φαινομένων και να μην παραμένουν κάτω από δέντρα ή ομπρέλες σε παραλίες όταν εκδηλώνονται κεραυνοί. Η κακοκαιρία αναμένεται να εξασθενήσει από το πρωί του Σαββάτου, ενώ από το μεσημέρι και μετά ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με την Κυριακή να προβλέπεται γενικά καλοκαιρινή.