Ο Τραμπ προειδοποιεί Κίνα και Ρωσία να μην προμηθεύσουν όπλα στο Ιράν – «Θα ήταν πολύ κακό γι’ αυτές»

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Κίνα και τη Ρωσία ότι θα ήταν «πολύ κακό» αν προμήθευαν όπλα στο Ιράν, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι και οι δύο χώρες έχουν δεσμευτεί να μην το πράξουν. Ο Τραμπ επικαλέστηκε συνομιλίες του με τον πρόεδρο Σι και τον πρόεδρο Πούτιν, οι οποίοι φέρεται να του διαβεβαίωσαν ότι δεν θα πουλήσουν όπλα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι θα ήταν «πολύ κακό» για την Κίνα ή τη Ρωσία αν οποιαδήποτε από τις δύο χώρες παρείχε όπλα στο Ιράν.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πρόεδρος Σι του είπε πως η Κίνα «δεν πρόκειται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, να δώσει ή να πουλήσει όπλα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν».
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επίσης ότι ο πρόεδρος Πούτιν του είπε πως «δεν θα πουλήσει όπλα στο Ιράν».

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε σήμερα ότι θα ήταν «πολύ κακό» για την Κίνα ή τη Ρωσία αν οποιαδήποτε από τις δύο χώρες παρείχε όπλα στο Ιράν, δηλώνοντας πως πιστεύει ότι και οι δύο κυβερνήσεις έχουν δεσμευτεί να μην το πράξουν.

«Ο πρόεδρος Σι, στην πρόσφατη συνάντησή μας στο Πεκίνο της Κίνας, μου είπε ότι δεν πρόκειται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, να δώσει ή να πουλήσει όπλα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν — και η δήλωση αυτή περιλάμβανε και τις κινεζικές εταιρείες. Λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση μας, τον πιστεύω και, εξάλλου, του κάνω κι εγώ πολύ μεγάλες χάρες. Παρομοίως, ο πρόεδρος Πούτιν, παρά τον φρικτό πόλεμο που εξελίσσεται στην Ουκρανία (η σχέση παραμένει, όπως και με τον πρόεδρο Ζελένσκι), μου είπε ότι δεν θα πουλήσει όπλα στο Ιράν. Κατανοεί ότι εγώ δεν πουλάω όπλα στην Ουκρανία, αλλά στις χώρες του ΝΑΤΟ. Πληρώνουν την πλήρη τιμή, και το πώς διανέμονται αυτά τα όπλα, δεν έχω ιδέα» γράφει ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Επομένως, συνεχίζει ο Αμερικανός πρόεδρος, «δύο μεγάλες χώρες για τις οποίες ο κόσμος μιλά συχνά σε σχέση με το Ιράν, κατά τη γνώμη μου, δεν συμμετέχουν. Αν το έκαναν, θα ήταν πολύ κακό γι’ αυτές — σίγουρα όχι προς το συμφέρον τους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα! Πρόεδρος».

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