Ο Τραμπ προειδοποιεί Κίνα και Ρωσία να μην προμηθεύσουν όπλα στο Ιράν – «Θα ήταν πολύ κακό γι’ αυτές»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε σήμερα ότι θα ήταν «πολύ κακό» για την Κίνα ή τη Ρωσία αν οποιαδήποτε από τις δύο χώρες παρείχε όπλα στο Ιράν, δηλώνοντας πως πιστεύει ότι και οι δύο κυβερνήσεις έχουν δεσμευτεί να μην το πράξουν.

«Ο πρόεδρος Σι, στην πρόσφατη συνάντησή μας στο Πεκίνο της Κίνας, μου είπε ότι δεν πρόκειται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, να δώσει ή να πουλήσει όπλα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν — και η δήλωση αυτή περιλάμβανε και τις κινεζικές εταιρείες. Λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση μας, τον πιστεύω και, εξάλλου, του κάνω κι εγώ πολύ μεγάλες χάρες. Παρομοίως, ο πρόεδρος Πούτιν, παρά τον φρικτό πόλεμο που εξελίσσεται στην Ουκρανία (η σχέση παραμένει, όπως και με τον πρόεδρο Ζελένσκι), μου είπε ότι δεν θα πουλήσει όπλα στο Ιράν. Κατανοεί ότι εγώ δεν πουλάω όπλα στην Ουκρανία, αλλά στις χώρες του ΝΑΤΟ. Πληρώνουν την πλήρη τιμή, και το πώς διανέμονται αυτά τα όπλα, δεν έχω ιδέα» γράφει ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Επομένως, συνεχίζει ο Αμερικανός πρόεδρος, «δύο μεγάλες χώρες για τις οποίες ο κόσμος μιλά συχνά σε σχέση με το Ιράν, κατά τη γνώμη μου, δεν συμμετέχουν. Αν το έκαναν, θα ήταν πολύ κακό γι’ αυτές — σίγουρα όχι προς το συμφέρον τους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα! Πρόεδρος».