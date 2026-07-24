Tροχαίο με 5 τραυματίες στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου – Ανάμεσά τους και 3 παιδιά

Σοβαρό τροχαίο με πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους και τρία παιδιά, συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής (24/7) στο 60ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά, έξω από την Παλαιόχωρα.

Στο ένα αυτοκίνητο επέβαιναν τρία άτομα, ο 55χρονος οδηγός από το Κιργιστάν, μία 52χρονη συνοδηγός και ένα 8χρονο παιδί, ενώ στο δεύτερο όχημα επέβαιναν ένας 43χρονος από τη Βουλγαρία, που οδηγούσε, μία 39χρονη και δύο παιδιά, ηλικίας 12 και 6 ετών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τραυματίστηκαν οι δύο γυναίκες και τα τρία παιδιά, που διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου και νοσηλεύονται για προληπτικούς λόγους. Η κατάσταση της υγείας τους δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία.