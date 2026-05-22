Σε 10 μήνες φυλάκιση με αναστολή καταδικάστηκαν οι Έλληνες που άνοιξαν σημαία στην Αγιά Σοφιά – Αφέθηκαν ελεύθεροι

Ήταν 9 Απριλίου, όταν ένας 42χρονος και μία 35χρονη, που συμμετείχαν σε γκρουπ Ελλήνων που ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη και επισκέφθηκε την Αγιά Σοφιά, έβγαλαν την ελληνική σημαία, την οποία είχε κρυμμένη ο άνδρας κάτω από το παλτό του. Η σημαία είχε τον δικέφαλο αετό του Βυζαντίου και έγραφε “Ορθοδοξία ή Θάνατος“.

Αργότερα επέστρεψαν στο ξενοδοχείο τους, αλλά η πράξη τους είχε καταγραφεί και αστυνομικοί πήγαν και τους συνέλαβαν.

Τελικά, 43 μέρες αργότερα, δικάστηκαν, αλλά ευτυχώς για τους ίδιους δεν τους επιβλήθηκε μεγάλη ποινή.

Καταδικάστηκαν με δέκα μήνες φυλακή με αναστολή – με την κατηγορία της προσβολής τμήματος του κοινού – και είναι ελεύθεροι να επιστρέψουν στην Ελλάδα.