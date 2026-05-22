Εκ νέου «κλειστόν»: Το μετρό της Θεσσαλονίκης διακόπτει τη λειτουργία του στις 29 Μαΐου

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Την επόμενη Παρασκευή, 29 Μαΐου αναμένεται, εκτός απροόπτου βέβαια, να διακοπεί ξανά η λειτουργία της βασικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης για περίπου δυόμισι εβδομάδες.

Ο λόγος είναι πως θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο στάδιο δοκιμών, πριν τεθεί σε λειτουργία η επέκταση προς Καλαμαριά.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, η διακοπή κρίνεται απαραίτητη για να ολοκληρωθούν οι κρίσιμες δοκιμές διασύνδεσης της βασικής γραμμής με τον νέο κλάδο προς Καλαμαριά. Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να μη χρειαστεί άλλη διακοπή έως την ολοκλήρωση του έργου.

Η επέκταση προς Καλαμαριά προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουλίου, με τον κ. Ταχιάο να επισημαίνει τις τεχνικές απαιτήσεις του εγχειρήματος. Όπως εξήγησε, πρόκειται για κλάδο της υπάρχουσας γραμμής, κάτι που ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας στις δοκιμές και τις πιστοποιήσεις.

«Τα συστήματα πρέπει να πιστοποιηθούν, κάτι που δεν είναι εύκολο και απαιτεί χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός, τονίζοντας ότι οι έλεγχοι γίνονται ενώ το Μετρό βρίσκεται ήδη σε λειτουργία. Με την ολοκλήρωση της επέκτασης, το δίκτυο θα διαθέτει δύο γραμμές και 18 σταθμούς.

Οι δύο γραμμές θα έχουν κοινή διαδρομή στους πρώτους 11 σταθμούς, από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό έως την 25ης Μαρτίου. Από εκεί, η βασική γραμμή θα συνεχίζει προς Βούλγαρη και Νέα Ελβετία, ενώ η γραμμή Καλαμαριάς θα κατευθύνεται προς Μίκρα.

Μετά την επαναλειτουργία της βασικής γραμμής, θα ξεκινήσει η φάση δοκιμών με επιβάτες. Προς τα τέλη Ιουνίου θα εμφανίζονται δρομολόγια προς Νέα Ελβετία και Μίκρα, όμως αρχικά τα τρένα για Μίκρα θα τερματίζουν για το κοινό στην 25ης Μαρτίου.

