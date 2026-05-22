Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 42χρονος για απειλές κατά της μητέρας του – «Φοβάμαι» είπε η γυναίκα στο δικαστήριο

Στη φυλακή οδηγήθηκε 42χρονος στη Θεσσαλονίκη, μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή απειλή εις βάρος της ηλικιωμένης μητέρας του. Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο ετών και έξι μηνών.

Το δικαστήριο αποφάσισε ότι η έφεση δεν θα έχει αναστέλλουσα δύναμη, με αποτέλεσμα η ποινή να εκτελεστεί άμεσα και ο κατηγορούμενος να οδηγηθεί στη φυλακή. Η υπόθεση αφορά περιστατικά απειλών που σημειώνονταν στο διαμέρισμα όπου μητέρα και γιος διέμεναν μαζί στη Θεσσαλονίκη.

Κατά την κατάθεσή της, η ηλικιωμένη γυναίκα περιέγραψε ότι ζούσε καθημερινά υπό καθεστώς φόβου, υποστηρίζοντας πως ο γιος της προκαλούσε συνεχώς εντάσεις και καβγάδες, ενώ την απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει. Όπως είπε, αναγκαζόταν να κλειδώνει τις πόρτες του σπιτιού για να αισθάνεται ασφαλής.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη (20/5/2026) , όταν ο 42χρονος φέρεται να της είπε πως «θα ανέβει πάνω στον τάφο της». «Φοβάμαι» επαναλάμβανε η γυναίκα ενώπιον του δικαστηρίου, περιγράφοντας την κατάσταση που βίωνε.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας έγινε επίσης γνωστό ότι ο 42χρονος, είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Από την πλευρά του, ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν απείλησε τη μητέρα του, ενώ ανέφερε: «Θα φύγω από το σπίτι, αλλά μου αναλογεί ένα μερίδιο».