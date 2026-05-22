Πλακιάς για Καρυστιανού: Κανένας συγγενής θύματος των Τεμπών δεν πήγε στην εκδήλωση παρουσίασης του νέου κόμματος

Ο πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες του στην τραγωδία των Τεμπών στάθηκε σε δύο σημεία που, όπως ανέφερε, του προκάλεσαν έντονο προβληματισμό σχετικά με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, η παρουσίαση του οποίου έγινε την Πέμπτη (21/5) στη Θεσσαλονίκη.

Από τη μία, επισήμανε ότι διαπίστωσε αποκλίσεις ανάμεσα στις θέσεις που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη του νέου κινήματος και σε όσα ακούστηκαν δημόσια κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ιδιαίτερα σε ζητήματα που σχετίζονται με τα Τέμπη και τις μεταφορές.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην απουσία συγγενών των θυμάτων από την εκδήλωση, τονίζοντας ότι αυτή πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη που συνδέεται άμεσα με την τραγωδία, αφού πολλά από τα θύματα κατάγονταν από εκεί.

«Ούτε ένας πατέρας, μια μάνα, ένας αδελφός, μια αδελφή, ένας γιος, μια κόρη, ένας σύζυγος… κανένας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

«Από τη χθεσινή εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου κόμματος με το όνομα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δεν μου έκανε εντύπωση όπως παρουσιάζεται σε όλα το social το πουκάμισο της Μαρίας Καρυστιανού ή το T-shirt του Θανάση Αυγερινού, ούτε ο ακριβής αριθμός ατόμων που παραβρέθηκαν σε αυτήν.

Έτσι και αλλιώς αυτά δεν με αφορούν μιας και το μόνο που με ενδιαφέρει είναι τα ΤΕΜΠΗ και η αναφορά σε αυτά. Εμένα εντύπωση μου έκανε κοιτάζοντας με μια ματιά την διακήρυξη του κινήματος ότι έχει αρκετές διαφορές σε σχέση με εκείνα τα οποία είπαν από το βήμα, και μιλώ για αυτά που έχουν σχέση με τα ΤΕΜΠΗ και τις δημόσιες μεταφορές. Όπως και πολύ μεγάλη εντύπωση μου έκανε η απουσία όλων των συγγενών και των 55 οικογενειών ιδίως σε μια πόλη που θρηνεί 28 θύματα.

Ούτε ένας ΠΑΤΕΡΑΣ, μια ΜΑΝΑ, ένας ΑΔΕΡΦΟΣ, μια ΑΔΕΡΦΗ, ένας, ΓΙΟΣ, μια ΚΟΡΗ, ένας ΣΥΖΥΓΟΣ, τίποτα ΚΑΝΕΝΑΣ!!»