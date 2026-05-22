Στον Παναθηναϊκό ο Ζαρουρί έως το 2029 – Ενεργοποιήθηκε η οψιόν αγοράς του από τη Λανς

Και με τη… βούλα ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού έως το 2029 θα παραμείνει ο Ανάς Ζαρουρί, καθώς η «πράσινη» ΠΑΕ γνωστοποίησε σήμερα (22/5) την ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς του Μαροκινού από τη Λανς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραμονή του 25χρονου άσου στο «τριφύλλι» ήταν τυπικό θέμα, καθώς το συμβόλαιό του περιείχε όρο, ο οποίος ανέφερε ότι, εφόσον ο Παναθηναϊκός εξασφάλιζε την έξοδό του στην Ευρώπη, θα ενεργοποιούνταν η οψιόν αγοράς του Ζαρουρί. Οι «πράσινοι» θα καταβάλουν 2,7 εκατομμύρια ευρώ στη γαλλική ομάδα για την απόκτηση του διεθνούς εξτρέμ, με τις αποδοχές του στο «τριφύλλι» να ανέρχονται σε 1,2 εκατ. ευρώ ετησίως.

Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Ζαρουρί δήλωσε στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέλος του κορυφαίου συλλόγου στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ιστορική ομάδα με καταπληκτικούς φιλάθλους. Ήθελα να συνεχίσω την ιστορία μου στον Παναθηναϊκό και το πλάνο που βρίσκεται σε εξέλιξη, γι’ αυτό είμαι χαρούμενος που υπέγραψα το νέο συμβόλαιό μου. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η νέα σεζόν και να πετύχουμε τους στόχους μας, κάτι που δυστυχώς δεν καταφέραμε εφέτος. Πρέπει να φτάσουμε στην επίτευξη των στόχων μας γιατί το αξίζει ο σύλλογος για την προσπάθεια και πάνω απ’ όλα οι φίλαθλοί μας γιατί είναι στο πλευρό μας».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τον Ζαρουρί έχει ως εξής:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς του Ανάς Ζαρουρί από τη γαλλική Λανς. Ο 25χρονος Μαροκινός υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με το Τριφύλλι.

Ο Ανάς εντάχθηκε στο δυναμικό του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι του 2025. Έχει καταγράψει συνολικά 46 συμμετοχές και οκτώ γκολ με τη φανέλα του συλλόγου μας».