Euroleague – Final Four: Με τρεις σέντερ και χωρίς Νιλικίνα η 12άδα του Ολυμπιακού ενόψει Φενέρμπαχτσε

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Γιώργος Μπαρτζώκας, Ολυμπιακός
Πηγή: Intime
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατέληξε στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού για τον σημερινό μεγάλο ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε, στο Final Four της Euroleague. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 18:00, με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού είχε όλους τους παίκτες στη διάθεσή του και επέλεξε τους δώδεκα που θα αγωνιστούν στο κρίσιμο παιχνίδι. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός αποστολής τους Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Μουστάφα Φαλ και Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Ο Έλληνας τεχνικός συμπεριέλαβε στη δωδεκάδα τρεις σέντερ, ενώ επέλεξε και τον Σακίλ ΜακΚίσικ για τον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού αποτελείται από τους: Τόμας Γουόκαπ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κόρι Τζόσεφ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοφ, Κώστα Παπανικολάου, Άλεκ Πίτερς, Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ και Ταϊρίκ Τζόουνς.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καθησυχαστικοί οι γιατροί για την υγεία της Ειρήνης Αγαπηδάκη μετά την αδιαθεσία στη Βουλή

Μετά τις παρεμβάσεις του ΙΣΑ ξεκινούν οι πληρωμές του προγράμματος «Δοξιάδη»

Θερινό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2026 από τον e-ΕΦΚΑ: Αύριο αρχίζει η υποβολή αιτήσεων – Όλες οι λεπτομέρειες

Ευρωπαϊκές μετοχές: Στα υψηλότερα επίπεδα των δύο τελευταίων εβδομάδων – Ο ρόλος των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Η OpenAI ισχυρίζεται ότι έλυσε ένα άλυτο μαθηματικό πρόβλημα 80 ετών

Οι «κολασμένοι» πλανήτες που μοιάζουν με την Αφροδίτη ίσως είναι διπλάσιοι σε αριθμό από τις κατοικήσιμες Γαίες στο σύμπαν
περισσότερα
15:57 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Live – Euroleague Final Four: Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού έχουν γεμίσει το «T-Center» – Βγήκαν για ζέσταμα οι «ερυθρόλευκοι», αποθεώθηκε ο Μπαρτζώκας

Το Final Four της Euroleague αρχίζει απόψε, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει στις 18:00 τη Φε...
14:00 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Final Four: Αναλυτικοί χάρτες με τις ζώνες ελέγχου και τα σημεία πρόσβασης στο ΟΑΚΑ λίγο πριν από το τζάμπολ – Οι οδηγίες προς τους επισκέπτες και τα μέτρα ασφαλείας

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) παρουσίασε το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο για...
08:17 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για το Final Four: Πώς θα γίνει η μετακίνηση των φιλάθλων, οι 3 ζώνες ελέγχου στο ΟΑΚΑ – Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, το Final Four της Εuroleague, αρχίζει σήμερα στις 18:0...
08:00 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Euroleague – Final Four: Στη «μάχη» ο Ολυμπιακός με πρώτο εμπόδιο τη Φενέρμπαχτσε και στόχο το 4ο – Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα (22/5), στις 18:00, τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν