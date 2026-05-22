Euroleague – Final Four: Με τρεις σέντερ και χωρίς Νιλικίνα η 12άδα του Ολυμπιακού ενόψει Φενέρμπαχτσε

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατέληξε στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού για τον σημερινό μεγάλο ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε, στο Final Four της Euroleague. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 18:00, με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού είχε όλους τους παίκτες στη διάθεσή του και επέλεξε τους δώδεκα που θα αγωνιστούν στο κρίσιμο παιχνίδι. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός αποστολής τους Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Μουστάφα Φαλ και Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Ο Έλληνας τεχνικός συμπεριέλαβε στη δωδεκάδα τρεις σέντερ, ενώ επέλεξε και τον Σακίλ ΜακΚίσικ για τον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού αποτελείται από τους: Τόμας Γουόκαπ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κόρι Τζόσεφ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοφ, Κώστα Παπανικολάου, Άλεκ Πίτερς, Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ και Ταϊρίκ Τζόουνς.