Euroleague – Final Four: Στη «μάχη» ο Ολυμπιακός με στόχο το 4ο, πρώτο εμπόδιο η Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα (22/5), στις 18:00, τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague, το οποίο διεξάγεται στο Telekom Center Athens από τις 22 έως τις 24 Μαΐου. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα διεκδικεί την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής και στοχεύει στην κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού τροπαίου της ιστορίας της.

Η ομάδα του Πειραιά συμμετέχει για 15η φορά συνολικά σε Final Four της Euroleague και για 5η διαδοχική, επίδοση που πετυχαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της και δεν έχει καταγράψει άλλη ελληνική ομάδα. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός δίνει το «παρών» για 11η φορά τα τελευταία 17 χρόνια, από το 2009 και το Final Four του Βερολίνου, επί διοίκησης των αδελφών Αγγελόπουλων.

Ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει τρεις φορές την κορυφή της Ευρώπης, το 1997 στη Ρώμη, το 2012 στην Κωνσταντινούπολη και το 2013 στο Λονδίνο. Φέτος, στην Αθήνα, η ομάδα του Πειραιά επιδιώκει να προσθέσει το 4ο αστέρι στη φανέλα της, έπειτα από τέσσερις διαδοχικές παρουσίες σε Final Four χωρίς τίτλο, σε Βελιγράδι, Κάουνας, Βερολίνο και Άμπου Ντάμπι.

Πρώτο εμπόδιο για τον Ολυμπιακό είναι η κάτοχος του τίτλου, Φενέρμπαχτσε, η οποία κατέκτησε την Euroleague το 2017 και το 2025. Η τουρκική ομάδα έχει στον πάγκο της τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος οδήγησε τη Φενέρμπαχτσε στην κορυφή της διοργάνωσης το 2025, στο Άμπου Ντάμπι.

Στον δεύτερο ημιτελικό, που θα αρχίσει στις 21:00, η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια σε ισπανικό «εμφύλιο». Η Ρεάλ είναι η πολυνίκης της διοργάνωσης με 11 τίτλους, ενώ η Βαλένθια συμμετέχει για πρώτη φορά σε Final Four της Euroleague. Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή (24/5), στις 21:00.

Όλα τα βλέμματα στο Final Four της Αθήνας

Η Αθήνα φιλοξενεί για δεύτερη φορά στην ιστορία της το Final Four της Euroleague, μετά τη διοργάνωση του 2007 στο ίδιο γήπεδο, το ΟΑΚΑ, το οποίο πλέον ονομάζεται Telekom Center Athens. Το ανακαινισμένο γήπεδο, χωρητικότητας 19.443 θέσεων, θα βρεθεί στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ το τριήμερο 22-24 Μαΐου.

Ο Ολυμπιακός θα έχει ισχυρή παρουσία στις εξέδρες, καθώς οι φίλαθλοί του έχουν εξασφαλίσει περίπου 10.000 εισιτήρια για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε. Η τουρκική ομάδα αναμένεται να έχει περίπου 4.500 φιλάθλους στο πλευρό της, η Βαλένθια περίπου 1.000, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης περίπου 550.

Η φετινή διοργάνωση έχει μία σημαντική αλλαγή, καθώς δεν θα διεξαχθεί «μικρός» τελικός. Στη θέση του, οι φίλαθλοι θα παρακολουθήσουν τον τελικό του ADIDAS Next Generation, ο οποίος θα γίνει την Κυριακή (24/5), στις 18:00, με τη συμμετοχή των δύο καλύτερων ομάδων του τουρνουά νεαρών παικτών της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο στην πρώτη θέση, όπως και την προηγούμενη σεζόν, με ρεκόρ 26-12. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα εξασφάλισε την πρόκριση στο Final Four με 3-0 απέναντι στη Μονακό και έγινε η μοναδική από τις τέσσερις φιναλίστ που πέρασε με sweep από τα πλέι οφ.

Οι Σάσα Βεζένκοφ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ και Νίκολα Μιλουτίνοφ είχαν διψήφιο μέσο όρο πόντων στη διοργάνωση και αποτέλεσαν βασικά σημεία αναφοράς στην επιθετική λειτουργία της ομάδας. Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου δίνει ξανά το «παρών» σε μία ακόμη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση για τον Ολυμπιακό.

Το πρόγραμμα

22/5, Ημιτελικοί

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (18:00, Novasports Prime)

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης (21:00, Novasports Prime)

24/5, Τελικός

Ολυμπιακός/Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια/Ρεάλ (21:00, Novasports Prime)

Οι διαιτητές των ημιτελικών

Η Euroleague ανακοίνωσε τις τριάδες των διαιτητών για τους δύο ημιτελικούς του Final Four, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα.

Ο Ισπανός Κάρλος Περούγκα θα διευθύνει τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε. Ο Περούγκα δεν θα μπορούσε να σφυρίξει στον άλλον ημιτελικό, ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ, καθώς αναμετρώνται δύο ομάδες από τη χώρα του. Για τον ίδιο λόγο, ο Ισπανός διαιτητής δεν θα έχει δικαίωμα να διευθύνει ούτε τον τελικό.

Στο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» η Euroleague όρισε επίσης τον Κροάτη Σρέτεν Ράντοβιτς και τον Σλοβένο Μίλαν Νέντοβιτς.

Τον άλλον ημιτελικό, ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ, θα διευθύνουν οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Μεχντί Ντιφαλά και Όλεγκς Λάτισεβς.

Τα 15 Final Four του Ολυμπιακού

Η ομάδα του Πειραιά έχει προκριθεί σε Final Four της Euroleague τις χρονιές 1994, 1995, 1997, 1999, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2022, 2023, 2024, 2025 και 2026. Έχει αγωνιστεί 9 φορές στον τελικό της διοργάνωσης, το 1994, το 1995, το 1997, το 2010, το 2012, το 2013, το 2015, το 2017 και το 2023. Φέτος διεκδικεί την 10η παρουσία του σε τελικό Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας συμμετέχει στο 7ο Final Four της προπονητικής καριέρας του και στο 5ο διαδοχικό. Ο Έλληνας τεχνικός έχει έξι παρουσίες με τον Ολυμπιακό και μία με τη Λοκομοτίβ Κουμπάν. Το 2013 είχε γίνει ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κατέκτησε την Euroleague, ενώ φέτος διεκδικεί τον δεύτερο τίτλο του στη διοργάνωση.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, από την πλευρά του, έγινε το 2025 ένας από τους λίγους ανθρώπους που έχουν κατακτήσει το Κύπελλο Πρωταθλητριών τόσο ως παίκτες όσο και ως προπονητές. Στο Final Four συμμετέχει και ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρτζιο Σκαριόλο, ο οποίος έχει σημαντικές διακρίσεις με την εθνική Ισπανίας, ενώ ο τεχνικός της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ, βρίσκεται για πρώτη φορά σε Final Four Euroleague.

Ο Γκάλης τους πόντους, ο Αλβέρτης τους περισσότερους τίτλους

Στην ιστορία της διοργάνωσης, ο Νίκος Γκάλης διατηρεί το ρεκόρ των περισσότερων πόντων σε αγώνα Final Four Euroleague ή Κυπέλλου Πρωταθλητριών, με 43 πόντους ως παίκτης του Άρη απέναντι στη Λιμόζ, στις 19 Απριλίου 1990, στον «μικρό» τελικό της Σαραγόσα. Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης παραμένει ο Έλληνας παίκτης με τους περισσότερους τίτλους Euroleague, καθώς έχει κατακτήσει τη διοργάνωση πέντε φορές.

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στο Final Four της Αθήνας με στόχο να αξιοποιήσει τη σταθερή πορεία του στη σεζόν και να επιστρέψει στην κορυφή της Euroleague για πρώτη φορά μετά το 2013. Η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε αποτελεί το πρώτο βήμα για την ομάδα του Πειραιά στην προσπάθειά της να διεκδικήσει το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της.

Η «χρυσή Βίβλος»

1958: ΑSK ΡΙΓΑ

1959: ASK ΡΙΓΑ

1960: ASK ΡΙΓΑ

1961: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ

1962: ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ

1963: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ

1964: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1965: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1966: ΣΙΜΕΝΤΑΛ ΜΙΛΑΝΟ

1967: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1968: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1969: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ

1970: ΙΝΙΣ ΒΑΡΕΖΕ

1971: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ

1972: ΙΝΙΣ ΒΑΡΕΖΕ

1973: ΙΝΙΣ ΒΑΡΕΖΕ

1974: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1975: ΙΝΙΣ ΒΑΡΕΖΕ

1976: ΜΟΜΠΙΛΤΖΙΡΤΖΙ ΒΑΡΕΖΕ

1977: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

1978: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1979: ΜΠΟΣΝΑ ΣΑΡΑΓΕΒΟ

1980: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1981: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

1982: ΣΚΟΥΙΜΠ ΚΑΝΤΟΥ

1983: ΦΟΡΝΤ ΚΑΝΤΟΥ

1984: ΜΠΑΝΚΟΡΟΜΑ

1985: ΤΣΙΜΠΟΝΑ ΖΑΓΚΡΕΜΠ

1986: ΤΣΙΜΠΟΝΑ ΖΑΓΚΡΕΜΠ

1987: ΤΡΕΙΣΕΡ ΜΙΛΑΝΟ

1988: ΤΡΕΙΣΕΡ ΜΙΛΑΝΟ

1989: ΓΙΟΥΓΚΟΠΛΑΣΤΙΚΑ

1990: ΓΙΟΥΓΚΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΠΛΙΤ

1991: ΠΟΠ 84

1992: ΠΑΡΤΙΖΑΝ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ

1993: ΛΙΜΟΖ

1994: ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ

1995: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1996: ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ

1997: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

1998: ΚΙΝΤΕΡ ΜΠΟΛΟΝΙΑ

1999: ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ

2000: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

2001: ΚΙΝΤΕΡ ΜΠΟΛΟΝΙΑ

2001: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Σουπρολίγκα)

2002: ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ

2003: ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

2004: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

2005: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

2006: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ

2007: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

2008: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ

2009: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

2010: ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

2011: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

2012: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

2013: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

2014: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

2015: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

2016: TΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ

2017: ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ

2018: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

2019: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ

2020: –

2021: ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ

2022: ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ

2023: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

2024: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

2025: ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ