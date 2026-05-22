J2US: Αυτά είναι τα τρία ζευγάρια που θα διεκδικήσουν τη νίκη

Ελένη Φλισκουνάκη

Φωτογραφία: Instagram/j2us_gr
Το βράδυ της Πέμπτης 21 Μαΐου, οι τηλεθεατές παρακολούθησαν τον ημιτελικό του «J2US». Στο τέλος του επεισοδίου, τρία ζευγάρια προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό του μουσικού show.

Το «ταξίδι» του Χάρη Λεμπιδάκη και της Φαίης Θεοχάρη στο «J2US», ολοκληρώθηκε στον ημιτελικό. Ο δημοσιογράφος, κατά την αποχώρησή του, είπε μεταξύ άλλων πως: «Ένα πάρα πολύ όμορφο “ταξίδι”. Μία αξέχαστη εμπειρία, μία εμπειρία που δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπορούσα να τη ζήσω. Δεν φανταζόμουν ποτέ τον εαυτό μου να βρεθώ πάνω σε αυτή τη σκηνή, που όλα αυτά τα χρόνια ήμουν backstage, δίπλα σου και δίπλα σας». 

Από την πλευρά της, η Φαίη Θεοχάρη ανέφερε, ανάμεσα σε άλλα, ότι: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που φτάσαμε μέχρι εδώ. Εμένα το “J2US” νιώθω ότι μου έδωσε πάρα πολλά πράγματα. Μία πάρα πολύ όμορφη εμπειρία». 

Τα τρία ζευγάρια του τελικού

Τη νίκη, στον μεγάλο τελικό του μουσικού show, θα διεκδικήσουν τρία ζευγάρια, που αγαπήθηκαν από το κοινό με τις εμφανίσεις τους, και απέσπασαν πολύ θετικά σχόλια, στη διάρκεια της πορείας τους, από την κριτική επιτροπή.

Συγκεκριμένα, για την κορυφή της φετινής σεζόν του «J2US», θα «παλέψουν», η Μαίρη Αργυριάδου με τον Stan, ο Δημήτρης Σκουλός με την Δανιέλα Χατζή, και ο Μιχάλης Ιατρόπουλος με την Αγγελική Ηλιάδη. 

