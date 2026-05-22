Μίρκα Παπακωνσταντίνου: Δεν συμφωνεί κανείς με τις επαναλήψεις για το «Σόι σου»

Για τη σειρά «Το σόι σου», αλλά και για τις τηλεοπτικές σειρές στις οποίες έχει συμμετάσχει, μίλησε το βράδυ της Πέμπτης (21/5) η Μίρκα Παπακωνσταντίνου, στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στην πορεία των σειρών στην τηλεόραση και εξήγησε ότι το κοινό θυμάται κυρίως τις μεγάλες επιτυχίες. Παράλληλα, μίλησε για παραγωγές που δεν είχαν την ίδια απήχηση, αν και η ίδια τις θεωρεί σημαντικές για την πορεία της.

«Στην επιτυχία έχει σημασία πώς πήγε στο κοινό. Υπάρχουν σειρές που τις είδαν πάρα πολύ λίγοι. Αυτό δεν το θυμάται ο κόσμος. Θυμάται μονίμως τις επιτυχίες. Μέσα εκεί υπάρχουν πάρα πολλές. Αυτό, λοιπόν, που είδατε πριν ήταν μια σειρά, το «Πιάτσα Κολωνάκι», που ήταν πάρα πολύ ωραία σειρά. Πάρα πολύ ωραία γυρισμένη. Και δεν πήγε καθόλου. Δεν πήγε. Δεν είχε ανταπόκριση. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Δεν εννοώ πάντα παρασκηνιακά. Εννοώ στη σχέση και στο αποτέλεσμα. Πάρα πολύ. Έχω πολλές σειρές έτσι εγώ. Δεν έχω πάρα πολλές που έχω κάνει. Ο κόσμος έχει μείνει σε δύο-τρεις επιτυχίες».

Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου αναφέρθηκε στη συνέχεια στις επαναλήψεις της σειράς «Το σόι σου». Η ηθοποιός τόνισε ότι η απόφαση ανήκει στον σταθμό και σημείωσε ότι οι συντελεστές δεν συμφωνούν με αυτή την επιλογή. Όπως είπε, «αυτό είναι θέμα του σταθμού που το αποφασίζει» και πρόσθεσε: «Δεν συμφωνεί κανένας από εμάς τους συντελεστές».

Η ίδια εξέφρασε, επίσης, τον προβληματισμό της για το αν οι συνεχείς προβολές βοηθούν τελικά τη σειρά ή αν κουράζουν το κοινό. «Βέβαια, δεν ξέρω πόσο καλό μας κάνει αυτή η επανάληψη. Να μην μπουχτίσει ο κόσμος».