Πόση ζημιά έχει προκαλέσει στην οικονομία των ΗΠΑ ο πόλεμος με το Ιράν;

Ένα σοβαρό πρόβλημα φαίνεται ότι αντιμετωπίζει η οικονομία της Αμερικής, λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Σύμφωνα με το CNN, ο πόλεμος με το Ιράν έχει εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σε υψηλά επίπεδα τετραετίας. Αυτό αναζωπύρωσε τον πληθωρισμό, εξανεμίζοντας τις αυξήσεις των μισθών των Αμερικανών τον τελευταίο χρόνο. Το καταναλωτικό κλίμα βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο.

Ωστόσο, η οικονομία των ΗΠΑ είναι ένα «μεγαθήριο», αξίας 31 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Παρά τις αυξανόμενες ανησυχίες για το κόστος διαβίωσης —που έχουν μετατρέψει τους Αμερικανούς καταναλωτές από κυκλοθυμικούς σε οργισμένους— ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει πλήξει ουσιαστικά τις καταναλωτικές τους συνήθειες ή τις προοπτικές εργασίας τους.

Πρέπει πραγματικά να προσπαθήσει κανείς πολύ για να εντοπίσει ζημιά στους παραδοσιακούς και ευρύτερους οικονομικούς δείκτες της Αμερικής. Παρόλα αυτά, σε καμία περίπτωση δεν έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Τα Στενά του Ορμούζ δεν δείχνουν κανένα σημάδι επαναλειτουργίας, και ορισμένοι Αμερικανοί θα μπορούσαν σύντομα να φτάσουν στα όριά τους.

Οικονομική ανάπτυξη

Παρακολουθώντας το ΑΕΠ: Η οικονομία των ΗΠΑ αναπτύχθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026

Το τριμηνιαίο πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, γνωστό ως ΑΕΠ, αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό 2,0% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ από τρίμηνο σε τρίμηνο, σε ετήσια βάση

Ας ξεκινήσουμε με τον ευρύτερο δείκτη της οικονομίας: το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, το οποίο αναπτύσσεται σταθερά. Το πρόβλημα είναι ότι πρόκειται για έναν δείκτη που κοιτάζει προς τα πίσω (αναδρομικό). Τα τελευταία στοιχεία αφορούν το πρώτο τρίμηνο του έτους, το οποίο περιελάμβανε μόλις έναν ολόκληρο μήνα του πολέμου με το Ιράν.

Θέσεις εργασίας

Οι ΗΠΑ πρόσθεσαν θέσεις εργασίας τον Απρίλιο και το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε στο 4,3%.

Η συνολική απασχόληση στον μη αγροτικό τομέα στις ΗΠΑ αυξήθηκε τον Απρίλιο, προσθέτοντας 115.000 θέσεις εργασίας.

Οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν σταθερά κατά τους πρώτους δύο μήνες του πολέμου, και το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε χαμηλό. Στην πραγματικότητα, η αύξηση των θέσεων εργασίας τον Μάρτιο ήταν η υψηλότερη των τελευταίων δύο ετών, διαψεύδοντας τις προσδοκίες των οικονομικών αναλυτών.

Οι οικονομολόγοι σημειώνουν ότι η αγορά εργασίας έχει επιβραδυνθεί πρόσφατα, και ότι τα δεδομένα των τελευταίων δύο μηνών στρεβλώθηκαν λόγω της ανάκαμψης από το κλείσιμο των κυβερνητικών υπηρεσιών και κάποιων άλλων προσωρινών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων εργατικών απεργιών.

Λιανικές πωλήσεις

Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,5% τον Απρίλιο, σε σύγκριση με την αύξηση 1,6% που σημειώθηκε τον Μάρτιο.

Ποσοστιαία μεταβολή των λιανικών πωλήσεων, ανά μήνα.

Με βάση τα στοιχεία, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατακόρυφα τον Μάρτιο, παίρνοντας ώθηση από την εκτίναξη των τιμών του φυσικού αερίου, οι οποίες σταθεροποιήθηκαν τον Απρίλιο. Ωστόσο, κάθε μήνα, ακόμη και αν εξαιρέσουμε τις τιμές των καυσίμων, οι καταναλωτές συνέχισαν να ξοδεύουν λίγο περισσότερο από το αναμενόμενο.

Μάλιστα, τον Απρίλιο, η λεγόμενη «ομάδα ελέγχου», η οποία εξαιρεί τις ευμετάβλητες κατηγορίες όπως η βενζίνη, κατέγραψε άνοδο λίγο κάτω από 0,5%. Αυτό δείχνει ότι οι καταναλωτές συνεχίζουν να αγοράζουν αγαθά, παρά τις υψηλές τιμές των καυσίμων.

Πληθωρισμός καταναλωτών

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε στο 3,8% για τους τελευταίους 12 μήνες που έληξαν τον Απρίλιο.

Εδώ είναι που αρχίζουν να εμφανίζονται κάποια προβλήματα: Ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3 ετών τον Απρίλιο. Αυτό τροφοδοτήθηκε κυρίως από τις τιμές των καυσίμων, αλλά αρχίζουμε να βλέπουμε τον πληθωρισμό να διαχέεται σε ολόκληρη την οικονομία.

Οι τιμές των τροφίμων σημείωσαν άνοδο 3,2% κατά το περασμένο έτος, ενώ τα αεροπορικά εισιτήρια αυξήθηκαν κατά 20,7%.

Καταναλωτικό κλίμα

Ο Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος στις ΗΠΑ υποχώρησε τον Μάιο, κατά περίπου 3% σε σχέση με τον Απρίλιο. Ήταν χαμηλότερος από τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών. Ο δείκτης προκύπτει από έρευνες που ρωτούν τους Αμερικανούς για την τρέχουσα οικονομική τους κατάσταση και τις προσδοκίες τους για το μέλλον. Μια υψηλότερη τιμή του δείκτη υποδηλώνει ότι οι καταναλωτές έχουν αυτοπεποίθηση, ενώ μια χαμηλότερη τιμή υποδεικνύει επιφυλακτικότητα ή απαισιοδοξία.

Οι Αμερικανοί μόλις πέρασαν τη χειρότερη κρίση πληθωρισμού των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών, οπότε δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο κόσμος εξακολουθεί να απεχθάνεται αυτή την οικονομία, παρόλο που ο πληθωρισμός δεν είναι σε καμία περίπτωση τόσο κακός όσο ήταν το 2022.

Όμως, ακόμα δεν έχουν προσαρμοστεί σε αυτό το σοκ — εξακολουθεί να ξενίζει στον Αμερικανό πολίτη το να πληρώνει 15 δολάρια για ένα σάντουιτς, ακόμη κι αν τα τελευταία τρία χρόνια οι μισθοί του στην πραγματικότητα ξεπερνούν τον πληθωρισμό.

Αύξηση μισθών έναντι πληθωρισμού

Για πρώτη φορά από το 2023, οι ετήσιες αυξήσεις των μισθών των Αμερικανών έχουν απορροφηθεί από τον πληθωρισμό.

Ετήσιος πληθωρισμός και μεταβολές των ωριαίων αποδοχών.

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε ταχύτερα από όσο αυξήθηκε ο μέσος αμερικανικός μισθός κατά το περασμένο έτος. Με άλλα λόγια: Ο πληθωρισμός «έφαγε» την αύξηση του μισθού για πρώτη φορά από το 2023. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι αναγκάζονται να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στις αποταμιεύσεις τους ή να χρεωθούν για να πληρώσουν για το ίδιο καλάθι αγαθών σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Ωστόσο, αυτό ισχύει πραγματικά μόνο για τους Αμερικανούς με μεσαία και χαμηλά εισοδήματα.

Οι μισθοί των πλουσιότερων εξακολουθούν να ξεπερνούν κατά πολύ τον πληθωρισμό – οι ετήσιες αυξήσεις των αποδοχών τους κάλυψαν την άνοδο της τιμής των καυσίμων στο 17πλάσιο, τη στιγμή που οι μισθοί των ατόμων με χαμηλότερα εισοδήματα μόλις και μετά βίας επαρκούσαν για να καλύψουν αποκλειστικά και μόνο τις υψηλότερες τιμές των καυσίμων, σύμφωνα με το Bank of America Institute.

Αποδόσεις ομολόγων

Σύμφωνα με το CNN, η ισχυρή ζήτηση για Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και τα εταιρικά κέρδη έχουν ωθήσει τις τιμές των μετοχών σε επίπεδα ρεκόρ, αλλά τα ομόλογα καταγράφουν μαζικές πωλήσεις λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών για τον πληθωρισμό.

Αυτό οδήγησε την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου —το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς— στο υψηλότερο επίπεδό της εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο. Οι υψηλότερες αποδόσεις θα μπορούσαν να ωθήσουν τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων ακόμη ψηλότερα, διατηρώντας την αγορά κατοικίας παγωμένη και εμποδίζοντας τους ανθρώπους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγγίξουν το «Αμερικανικό Όνειρο».

Φωτογραφίες: CNN