Euroleague – Βρούτσης: «Το Final Four στην Αθήνα αναδεικνύει την Ελλάδα – Ευχή να σηκώσει την κούπα ο Ολυμπιακός»

Η φιλοξενία του Final Four της EuroLeague στην Αθήνα αποτελεί μια κορυφαία αθλητική στιγμή για τη χώρα, όπως υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, στο περιθώριο του επίσημου gala της διοργάνωσης στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Όπως ανέφερε, «είναι ένα μεγάλο σημαντικό γεγονός, μια αθλητική γιορτή που τη διεκδικήσαμε», σημειώνοντας ότι η Ελλάδα προετοιμάστηκε κατάλληλα και κατάφερε να εξασφαλίσει τη διοργάνωση, η οποία αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον όλης της Ευρώπης και του παγκόσμιου μπασκετικού κοινού.

Ο ίδιος τόνισε πως «μέσα στο πανέμορφο ΟΑΚΑ» η χώρα υποδέχεται μια ζωντανή αθλητική γιορτή υψηλού επιπέδου, με τη στήριξη της Πολιτείας, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία τέτοιων διοργανώσεων για την εξωστρέφεια της Ελλάδας και την ενίσχυση του αθλητικού τουρισμού. «Είναι δεδομένο ότι τέτοιες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, όπως το φάιναλ φορ, δημιουργούν εξωστρέφεια, μας κάνουν γνωστούς σε όλο τον κόσμο και επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα μπορεί να διοργανώνει με επιτυχία μεγάλες αθλητικές δραστηριότητες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, αναφερόμενος στο αγωνιστικό σκέλος, εξέφρασε την ευχή του για ελληνική επιτυχία, λέγοντας: «Η ευχή είναι να έχουμε τον Ολυμπιακό, τη μοναδική ελληνική ομάδα, και ευχόμαστε να σηκώσει την κούπα. Αυτό το θέλουν όλοι οι Έλληνες».