Δημήτρης Γιαννακόπουλος από το «T-Center»: «Να είσαι έτοιμος να κάνεις το ωραιότερο Final Four, για να το δεις από την τηλεόραση»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στο T-Center, το οποίο προετοιμάζεται για το Final Four της Euroleague, και εξέφρασε μέσω story τη δυσαρέσκειά του για την απουσία του Παναθηναϊκού από τη διοργάνωση.

Η αντίστροφη μέτρηση για το Final Four της Euroleague έχει αρχίσει, καθώς οι ημιτελικοί Ολυμπιακός–Φενέρ και Ρεάλ–Βαλένθια θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου, στις 18:00 και στις 21:00, ενώ ο μεγάλος τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 24 Μαΐου.

Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού βρέθηκε στο T-Center και, μέσα από story που ανέβασε, έδειξε τα συναισθήματά του για το γεγονός ότι η ομάδα του δεν θα βρίσκεται στη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

«Να έχεις φτιάξει αυτό το αριστούργημα, να είσαι έτοιμος να κάνεις το ωραιότερο Final Four στην ιστορία για να το δεις από την τηλεόραση. Γ@μ@ την ώρα και τη στιγμή», είπε ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ.