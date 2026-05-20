Βουλή: Ολοκληρώθηκε έπειτα από 5 ώρες η ακρόαση του Θεμιστοκλή Δεμίρη – Καταγγελίες από Ανδρουλάκη και ΚΚΕ

Ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, όπως άλλωστε επιβάλλει ο κανονισμός της Βουλής στο άρθρο 43 Α, η προγραμματισμένη ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη, για την υπόθεση των υποκλοπών.

Ο κ. Δεμίρης είχε κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών μετά από σχετικά αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η συνεδρίαση διήρκησε σχεδόν πέντε ώρες, ενώ παρίστατο και ο υπουργός Επικρατείας, Άρης Σκέρτσος.

Στην Επιτροπή Θεσμών προσήλθε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε να ενημερωθεί από τον κ. Δεμίρη για τους λόγους της παρακολούθησης του, ενώ -σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ- άσκησε δριμεία κριτική για την μη συμμόρφωση της ΕΥΠ με την σχετική απόφαση του ΣτΕ.

Σε γραπτή δήλωση τους, οι βουλευτές του ΚΚΕ και μέλη της Επιτροπής Θεσμών, Νίκος Καραθανασόπουλος και Μανώλης Συντυχάκης, καταγγέλλουν την διαδικασία που ακολουθήθηκε, τονίζοντας ότι «η κυβερνητική πλειοψηφία αξιοποίησε όλες τις δυνατές μεθοδεύσεις για να συγκαλύψει τη σοβαρή υπόθεση των υποκλοπών και επισυνδέσεων και την κυβερνητική ευθύνη».

«Οι απαντήσεις του διοικητή της ΕΥΠ, κ. Δεμίρη, χαρακτηρίζονται από αοριστολογία και γενικότητες, αποφεύγοντας να απαντήσει επί της ουσίας και σε όλες τις ερωτήσεις. Η δε άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα να προσέλθει στην Επιτροπή Θεσμών είναι απαράδεκτη, όπως απαράδεκτη είναι και η απόφαση της πλειοψηφίας για την ματαίωση της συνεδρίασης χωρίς συζήτηση», υπογραμμίζουν οι βουλευτές του ΚΚΕ.

Αναβλήθηκε η συνεδρίαση για την ακρόαση του Κωνσταντίνου Τζαβέλλα μετά την επιστολή που απέστειλε

Ματαιώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα το μεσημέρι για την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα μετά την επιστολή που απέστειλε και υποστήριξε ότι αυτή «δεν συμβιβάζεται με την συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών» του Συντάγματος.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Αθανάσιος Μπούρας, κατόπιν της επιστολής του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά τη λήξη της κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασης της Επιτροπής όπου διεξήχθη η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη σχετικά με το θέμα των Υποκλοπών, ανέφερε ότι η επόμενη συνεδρίαση αναβάλλεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του.