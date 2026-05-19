Κωνσταντίνος Τζαβέλλας: Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν θα προσέλθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

Κωνσταντίνος Τζαβέλλας
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, δεν θα προσέλθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τη διάταξή του να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών και θα αποστείλει σχετική επιστολή επικαλούμενος ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τη νομολογία του Αρείου Πάγου, «δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου».

Όπως είναι γνωστό και η προκάτοχος του κ. Τζαβέλλα, Γεωργία Αδειλίνη, είχε πράξει ανάλογα. Επίσης, αρνητική ήταν και η κλήση το 2024 της τότε εισαγγελέως της ΕΥΠ Βασιλικής Βλάχου, όταν ζητήθηκαν στοιχεία για τον πειθαρχικό της έλεγχο, καθώς και η κλήτευση της τότε αντιπροέδρου του Α.Π. και προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου Ελένης Φραγκάκη.

Την κλήση του έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για «λειτουργικά θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους».

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μικροπλαστικά: Μελέτη αποκαλύπτει την τροφή που τα αποβάλλει από τον οργανισμό

Τι πρέπει να προσέχουμε στον ήλιο- Οδηγός προστασίας για μικρούς και μεγάλους

Παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ 2026: Πήρε ΦΕΚ η ΚΥΑ -Τι αναφέρει

Πότε θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών-Τι είπε η Κεραμέως για τη νέα διάταξη...

Πώς η agentic AI μπορεί να επιτρέψει τη ρομποτική πλοήγηση γενικού σκοπού

Οδικός χάρτης τριών κατευθύνσεων για κβαντικά υλικά σε θερμοκρασία δωματίου
περισσότερα
14:01 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Ένταση στη Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον Γεωργαντά για παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας – Η απάντηση του προέδρου της Βουλής

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας της...
13:55 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Άννα Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία

Η Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ, πρ. Επίτροπος ΕΕ, πρώην Υπουργός και Μέλος Πολιτι...
12:28 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Κωνσταντίνος Τασούλας: Εργαζόμαστε αδιάκοπα για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων

«Η μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων μας καλεί να παραμείνουμε ενωμένοι, αποφασισμ...
11:58 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από Καρυστιανού και Αυγερινό κατά του Καραχάλιου

Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου για τον ισχυρισμό του ότι «η Καρυστ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν