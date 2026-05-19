Καιρός: Αστάθεια με μπόρες, χαλάζι και κεραυνούς σε περιοχές της χώρας – Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για την Αττική

Η αστάθεια με νεφώσεις και μπόρες από τις μεσημεριανές ώρες και μετά θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα, αλλά και για το επόμενο μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως προβλέπει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Όπως υπογράμμισε ο γνωστός μετεωρολόγος, σήμερα οι καιρικές συνθήκες θα είναι έντονα ασταθείς για πολλές περιοχές. Από το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται να αναπτυχθούν νεφώσεις, ενώ προβλέπεται να εκδηλωθούν μπόρες, ακόμη και καταιγίδες, που μπορεί να συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα και χαλαζοπτώσεις.

Αυτά τα καιρικά φαινόμενα θα αναπτυχθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και στα βουνά της Πελοποννήσου, ενώ προς τις βραδινές ώρες θα επεκταθούν στην πλευρά του βόρειου, βορειοανατολικού και βορειοδυτικού Αιγαίου.

Όπως είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αν και σήμερα η μέρα ξεκίνησε με ηλιοφάνεια στις περισσότερες ημέρες της χώρας, τα καταιγιδοφόρα νέφη θα έχουν ως συνέπεια να εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο.

Αναμένεται, επίσης, οι άνεμοι να στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς και να ενισχυθούν κυρίως από το βράδυ της Τρίτης στο Ιόνιο και το Αιγαίο, φτάνοντας κατά τόπους σε ισχυρές και πολύ ισχυρές εντάσεις. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει μεγάλες διακυμάνσεις παρά την έλευση πιο ψυχρών αερίων μαζών.

Σχετικά με την Αττική, όπως είπε ο μετεωρολόγος, αναμένονται νεφώσεις από αργά το απόγευμα, ενώ υπάρχει η πιθανότητα να εκδηλωθεί μπόρα και καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Έντονα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, με αυξημένες πιθανότητες για ισχυρές καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Θα παραμείνει η αστάθεια και τις επόμενες ημέρες

Οι ασταθείς καιρικές συνθήκες θα συνεχιστούν και τις επόμενες αρκετές ημέρες, όπως προειδοποιεί ο μετεωρολόγος, με τον καιρό να ξεκινάει καλός αλλά το απόγευμα να εκδηλώνονται καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά και σε τμήματα του Αιγαίου.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του, αύριο, Τετάρτη, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, ενώ την Πέμπτη η αστάθεια θα επεκταθεί σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Και την Παρασκευή αναμένονται έντονα άστατες καιρικές συνθήκες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα.

Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και το Σαββατοκύριακο, αν και οι βοριάδες, που θα ενισχυθούν αναμένεται να περιορίσουν την ένταση των φαινομένων, ιδιαίτερα στην Αττική, χωρίς να αποκλείονται τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρεια και δυτικά τμήματα του νομού.

Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε δυτική και κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αρχικά στη δυτική – κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια σποραδικές καταιγίδες πιθανώς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτικοί βορειοδυτικοί πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους αρχικά στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στην ανατολική. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία κατά τόπους ισχυρές.

Στη Θράκη λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στη Θράκη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο Ιόνιο αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ηπειρο και τη δυτική Στερεά κατά τόπους βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 και πιθανώς 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 και πιθανώς στα δυτικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με βαθμιαία ενίσχυση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από αργά το απόγευμα βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-05-2026

Στα ανατολικά νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία – Θράκη και το μεσημέρι – απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-05-2026

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-05-2026