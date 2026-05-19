Χέγκσεθ: Μιμήθηκε τον Τραμπ και κέρδισε τις εντυπώσεις σε προεκλογική συγκέντρωση – «Ασυνήθιστη» εμπλοκή του στρατού στην πολιτική

Τις πολιτικές ισορροπίες ταράζει η πρωτόγνωρη κίνηση του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος τη Δευτέρα 18 Μαΐου συμμετείχε ενεργά σε προεκλογική συγκέντρωση στο βόρειο Κεντάκι.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Χέγκσεθ δεν δίστασε μάλιστα να μιμηθεί τον Αμερικανό πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας τις επευφημίες του πλήθους.

«Όταν μου πρωτοπρότεινε αυτή τη δουλειά, είπε: “Πιτ, θα πρέπει να είσαι πολύ σκληρός“», δήλωσε ο Χέγκσεθ αλλάζοντας τη φωνή του για να μοιάζει με του Τραμπ, κάνοντας μια παύση για τα χειροκροτήματα και τα γέλια του κοινού στο Χέμπρον του Κεντάκι, περιγράφει το People.

«Θα σε κυνηγήσουν», του είπε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Επιστρέφοντας στη φυσική του φωνή, ο Χέγκσεθ συμπλήρωσε: «Και φίλε, πόσο δίκιο είχε».



Μια άκρως ασυνήθιστη πολιτική παρέμβαση

Ο Χέγκσεθ προέβη σε αυτά τα σχόλια μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση του Εντ Γκαλράιν, ενός πρώην μάχιμου των ειδικών δυνάμεων του Ναυτικού (Navy SEAL), ο οποίος διεκδικεί το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων στις εσωκομματικές εκλογές της Τρίτης 19 Μαΐου, απέναντι στον νυν βουλευτή Τόμας Μάσι.

Αν και ο Τραμπ έχει στηρίξει επίσημα την προσπάθεια του Γκαλράιν να ανατρέψει τον Μάσι —ο οποίος επικρίνει συχνά τον Αμερικανό Πρόεδρο— είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο για έναν εν ενεργεία υπουργό Άμυνας να κάνει προεκλογική εκστρατεία για πολιτικό υποψήφιο, ειδικά σε περιόδους πολέμου, καθώς ο στρατός των ΗΠΑ υποτίθεται ότι είναι αποπολιτικοποιημένος, σημειώνει το Reuters.

Μέτωπο κατά του «εμμονικού» Τόμας Μάσι

Ο Χέγκσεθ, η εμφάνιση του οποίου έγινε δεκτή με χειροκροτήματα και συνθήματα «ΗΠΑ – ΗΠΑ!», κάλεσε τους ψηφοφόρους να εκλέξουν τον Γκαλράιν, λέγοντας ότι θα βοηθήσει στην προώθηση της ατζέντας του Τραμπ στο Κογκρέσο.

Ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά του το περασμένο φθινόπωρο, ο Γκαλράιν είχε υποσχεθεί να σταθεί στο πλευρό του Τραμπ αν εκλεγεί.

«Ο πρόεδρος Τραμπ χρειάζεται ενισχύσεις, και αυτό κάνουν οι πολεμιστές. Στέκονται πίσω από τους ηγέτες και τους καλύπτουν τα νώτα», δήλωσε ο Χέγκσεθ τη Δευτέρα.

«Οι πολεμιστές καταλαβαίνουν την αποστολή, καταλαβαίνουν την ομαδική εργασία, καταλαβαίνουν την πίστη και καταλαβαίνουν ότι στη μέση μιας μάχης, δεν αποδυναμώνεις τη δική σου πλευρά για να προχωρήσεις προς τον στόχο, και αυτό είναι που καταλαβαίνει ο Εντ Γκαλράιν, επειδή το έχει ζήσει».

Αναφερόμενος στον Μάσι, ο Χέγκσεθ σημείωσε ότι πέρασε σχεδόν 14 χρόνια στο Κογκρέσο «ενεργώντας σαν το να είσαι δύσκολος να είναι το ίδιο πράγμα με το να είσαι θαρραλέος — δεν είναι».

Η απάντηση του Πενταγώνου

Από την πλευρά του, ο Σον Παρνέλ, εκπρόσωπος του Πενταγώνου, προσπάθησε να υποβαθμίσει το θεσμικό ατόπημα του Χέγκσεθ.

«[Ο Χέγκσεθ] παρευρέθηκε στην εκδήλωση με την προσωπική του ιδιότητα, [και η εμφάνισή του εκεί] εξετάστηκε διεξοδικά και εγκρίθηκε από δικηγόρους, συμπεριλαμβανομένου του Γραφείου Γενικού Συμβούλου του υπουργείου Πολέμου», εξήγησε.

Οι κρίσιμες εσωκομματικές εκλογές των Ρεπουμπλικάνων στο Κεντάκι αποτελούν ακόμα ένα τεστ για την επιρροή του Τραμπ, έπειτα από μια σειρά επιτυχημένων εκστρατειών του Αμερικανού Προέδρου με σκοπό να παραγκωνίσει μέλη του κόμματος που θεωρεί άπιστα.

Ο Μάσι ήταν ένας από τους δύο Ρεπουμπλικάνους της Βουλής που καταψήφισαν το «μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο» του Τραμπ το περασμένο καλοκαίρι, ενώ συγκρούστηκε δημόσια μαζί του και με τους συμμάχους του, όταν ζήτησε από το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει τα αρχεία που σχετίζονται με τον εκλιπόντα καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Truth Social το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ επέκρινε ξανά τον Μάσι για έλλειψη αφοσίωσης, αποκαλώντας τον «αδύναμο και αξιολύπητο» και τον «χειρότερο “Ρεπουμπλικάνο” βουλευτή στην Ιστορία».

Σε συνέντευξή του στο NBC News τη Δευτέρα, ο Μάσι δήλωσε ότι οι ψηφοφόροι δεν θα κληθούν ουσιαστικά να επιλέξουν ανάμεσα σε εκείνον και τον Γκαλράιν στην ψηφοφορία της Τρίτης. «Είτε πρόκειται να ψηφίσουν υπέρ εμού είτε πρόκειται να ψηφίσουν εναντίον μου», κατέληξε.