Τραγωδία στη Βέροια: Νεκρός ηλικιωμένος που έπεσε από τον 4ο όροφο του νοσοκομείου

Τραγικό περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης (19/5) στο Νοσοκομείο της Βέροιας, όταν ένας 75χρονος, που νοσηλευόταν στην Καρδιολογική Κλινική, έπεσε από το μπαλκόνι του 4ου ορόφου με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του veriotis.gr, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, όταν ο ηλικιωμένος βγήκε στο μπαλκόνι του 4ου ορόφου, όπου νοσηλευόταν, τοποθέτησε μια καρέκλα δίπλα στα κάγκελα, ανέβηκε και έπεσε από μεγάλο ύψος. Ο ηλικιωμένος κατέληξε σε ένα προεξέχον σημείο του 2ου ορόφου.

Αμέσως μόλις έγινε αντιληπτό το περιστατικό, υπήρξε κινητοποίηση των γιατρών και των νοσηλευτών του νοσοκομείου, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που συνέδραμαν στην ανάσυρση του ηλικιωμένου. Δυστυχώς, όμως, ήταν ήδη αργά.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, όλα δείχνουν πως πρόκειται για αυτοχειρία, καθώς ο 75χρονος ενημερώθηκε πως θα υποβληθεί σε επέμβαση τοποθέτησης βηματοδότη, κάτι που, όπως όλα δείχνουν, τον συντάραξε. Ο 75χρονος ήταν ένας μοναχικός άνθρωπος, ζούσε μόνος του και πιθανόν αντιμετώπιζε και κάποια προβλήματα.

Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.