Πολιτική Προστασία για την οσμή υγραερίου: Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη – Οι έρευνες συνεχίζονται

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

Νέα Χαλκηδόνα, Εκτροπή Πυροσβεστικού Οχήματος
Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ενημερώνει σχετικά με την έντονη οσμή υγραερίου, που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους, κυρίως των νοτίων προαστίων της Αττικής, σημειώνοντας ότι δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής κάποια διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου, όπως προκύπτει από τον ΔΕΣΦΑ.

Παράλληλα, έγιναν έλεγχοι από το Λιμενικό σε πλοία μεταφοράς αερίου, χωρίς να αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Οι έλεγχοι πάντως των αρμόδιων αρχών, θα συνεχιστούν, τονίζεται στη σχετική ενημέρωση.

Υπενθυμίζεται ότι υπήρξαν πολλές αναφορές πολιτών από περιοχές όπως η Βούλα, η Γλυφάδα, η Ηλιούπολη και η Νέα Σμύρνη για έντονη μυρωδιά υγραερίου, ενώ κλήσεις για το περιστατικό έλαβε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Για την υπόθεση εξέδωσε ανακοίνωση και ο δήμος Νέας Σμύρνης, αναφέροντας ότι σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων η μυρωδιά αυτή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου και συστήνοντας στους πολίτες να παραμείνουν σε χώρους με κλειστά παράθυρα.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) από τις 11:40 έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής.

Άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία, απ’ όπου προέρχονται οι αναφορές.

Το Υπουργείο τονίζει πως σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα.

Έλεγχοι του Λιμενικού και σε πλοία μεταφοράς αερίου

Παράλληλα, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό.

Σημειώνει ότι για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί η Γ.Γ Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.

«Με τα έως τώρα δεδομένα οι σταθεροί μετρητές δεν έχουν ένδειξη αυξημένων ρύπων ούτε υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής», επισημαίνεται στην ανακοίνωση που καταλήγει με την επισήμανση ότι οι έρευνες και οι έλεγχοι συνεχίζονται.

 

 

