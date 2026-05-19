Κατάρ: Συνεχίζονται οι επαφές με τον Τραμπ – Χρειάζεται «περισσότερος χρόνος» για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Σε διευκρινίσεις για την κατάσταση στον Κόλπο και το παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προχώρησε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι.

Ο Καταριανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι επικοινωνίες μεταξύ των ηγετών της περιοχής και των εμπλεκόμενων μερών στον πόλεμο είναι «σε εξέλιξη», στέλνοντας παράλληλα σαφή μηνύματα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Το καθεστώς στα Στενά του Ορμούζ

Αναφερόμενος στη στρατηγική σημασία της θαλάσσιας διόδου, ο αλ-Ανσάρι ξεκαθάρισε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση από κανέναν.

«Κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, να “εμποδίζει” την πρόσβαση στα Στενά του Ορμούζ», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος έσπευσε να μετριάσει την αισιοδοξία για την αποκατάσταση των εμπορικών δρόμων, σημειώνοντας: «Μόνο δύο δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η κανονική κυκλοφορία έχει επαναληφθεί».

Η επικοινωνία με τον Τραμπ

Ερωτηθείς για τις επαφές της Ντόχα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι «οι επαφές θα συνεχιστούν».

Σχολιάζοντας μάλιστα την επίσημη ανακοίνωση του Τραμπ ότι ανέβαλε το προγραμματισμένο στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν έπειτα από κοινό αίτημα του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΑΕ, ο αλ-Ανσάρι επιβεβαίωσε τη θετική έκβαση της παρέμβασής τους.

«Ναι, αυτό σημαίνει μια καλή ανταπόκριση», τόνισε.

Οι σχέσεις με την Τεχεράνη

Αναφορικά με το επίπεδο των σχέσεων της Ντόχα με το Ιράν, ο αλ-Ανσάρι παραδέχθηκε ότι υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας και ότι οι δύο χώρες διατηρούν «θετικές σχέσεις».

Ωστόσο, δεν παρέλειψε να επισημάνει την πρόσφατη επιθετικότητα της Τεχεράνης, η οποία δοκιμάζει τις ισορροπίες.

«Το Ιράν επέλεξε να επιτεθεί στο Κατάρ, και αυτό αποτελεί απειλή για τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών», ανέφερε.

Στήριξη στο Πακιστάν

Καταλήγοντας, ο Καταριανός αξιωματούχος εξέφρασε την πλήρη υποστήριξη της χώρας του στις ειρηνευτικές προσπάθειες που συντονίζει το Ισλαμαμπάντ, ζητώντας παράλληλα πίστωση χρόνου για τη διπλωματία.

«Είμαστε υποστηρικτικοί προς τη διπλωματική προσπάθεια του Πακιστάν, το οποίο έχει επιδείξει σοβαρότητα στο να φέρει τα μέρη κοντά και να βρει μια λύση, και πιστεύουμε ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος», κατέληξε.

Με πληροφορίες από: Al Jazeera