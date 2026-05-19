Στην τελική ευθεία το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού – Τα πρόσωπα «κλειδιά» και η στρατηγική του νέου φορέα

Η Μαρία Καρυστιανού προχωρά στην ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, με την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον Άρειο Πάγο να θεωρείται θέμα ημερών. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκέντρωση υπογραφών από υποστηρικτές και εθελοντές σε Αθήνα και περιφέρεια, με το επιτελείο της να θέτει ως πρώτο στόχο τις 70.000 υπογραφές μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Ως προσωρινό «πολιτικό γραφείο» λειτουργεί το γραφείο της δικηγόρου Μαρίας Γρατσία στο Κολωνάκι, από όπου καθημερινά περνούν πολίτες, οι οποίοι δηλώνουν συμμετοχή στο νέο εγχείρημα και εκφράζουν τη στήριξή τους στο πρόσωπο της Μαρίας Καρυστιανού.

Στο Ολύμπιον η επίσημη ανακοίνωση του νέου κόμματος

Η επίσημη ανακοίνωση του νέου κόμματος θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη, στο Ολύμπιον της πλατείας Αριστοτέλους, στις 21 Μάϊου, σε μια εκδήλωση που θεωρείται ειδικά από συνεργάτες της ως επίσημη πολιτική «πρεμιέρα» της Καρυστιανού.

Το πολιτικό αφήγημα που επιχειρεί να χτίσει βασίζεται στην υπέρβαση του παραδοσιακού διαχωρισμού «Αριστερά – Δεξιά», με έμφαση στην έννοια της «δικαιοσύνης», της «ελπίδας» και της «συμμετοχής των πολιτών». Το επιτελείο της αποφεύγει συνειδητά ιδεολογικές ταμπέλες, επιχειρώντας να προσεγγίσει απογοητευμένους ψηφοφόρους από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους αλλά και πολίτες που είχαν απομακρυνθεί από τις κάλπες.

Η Μαρία Καρυστιανού προσπαθεί να διαμορφώσει ένα δημόσιο προφίλ που συνδέεται με την αναζήτηση δικαιοσύνης, τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις και την ανάγκη πολιτικής και κοινωνικής ανανέωσης.

Μέσα από το σύνθημα «Ξεκινάμε για την Ελπίδα», προβάλλει αιτήματα που αφορούν την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, τη διαφάνεια στη λειτουργία του κράτους και την αντιμετώπιση των φαινομένων ατιμωρησίας.

Με κεντρικό σύμβολο του κόμματος κατά πάσα πιθανότητα το περιστέρι, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στους συμβολισμούς και στη δημόσια εικόνα της πρωτοβουλίας. Η Καρυστιανού επιδιώκει να εμφανιστεί ως πρόσωπο που εκφράζει ένα «νέο κοινωνικό μοντέλο πολιτικής», με λιγότερη κομματική ιεραρχία και περισσότερες διαδικασίες άμεσης συμμετοχής, όπως τα εσωτερικά δημοψηφίσματα και η διαβούλευση για τις βασικές αποφάσεις.

Ποιοι θα στελεχώσουν το νέο κόμμα

Στο στενό επιτελείο της συμμετέχουν πρόσωπα διαφορετικών πολιτικών και επαγγελματικών διαδρομών.

Κοντινός της συνεργάτης είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης, Στράτος Σιουρδάκης, ο άνθρωπος πίσω από τη ζωντανή μετάδοση της συλλογής υπογραφών στο γραφείο της κυρίας Γρατσία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ίδιος, μετά το Κέντρο Μελέτης Ελληνικής Γλώσσας που λειτουργεί στην Αγία Πετρούπολη, δημιούργησε και διαδικτυακό Κέντρο Μελέτης Ρωσικής Γλώσσας για Έλληνες. Μεταξύ των μαθητών του, όπως έχει γνωστοποιήσει, είναι και ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος, ο οποίος εντάχθηκε τις τελευταίες ημέρες , στο κόμμα της κ. Καρυστιανού.

Στην ιστοσελίδα του κέντρου σημειώνεται ότι στόχος είναι όχι μόνο η εκμάθηση της γλώσσας, αλλά και η δημιουργία δεσμών με ανθρώπους από τη Ρωσία, προσφέροντας ένα δίκτυο υποστήριξης και πολιτισμικής εξοικείωσης. Ο κ. Σιουρδάκης εμφανίζεται ιδιαίτερα δραστήριος στα social media, ενώ σε βίντεό του εκφράζει τον θαυμασμό του για τη ρωσική παράδοση και τον πολιτισμό.

Ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος εργάζεται ως ανταποκριτής ελληνικών ΜΜΕ στη Ρωσία εδώ και χρόνια, αναμένεται να αναλάβει χρέη εκπροσώπου Τύπου του νεοσύστατου κόμματος, ενώ σημαντική φαίνεται να είναι και η παρουσία της Μαρίας – Χριστίνας Μπακλαβά, η οποία είναι ιδρύτρια του δικτύου NOEMA Solutions, που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα στρατηγικής επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ.

Ανάμεσα στους συνεργάτες της κ. Καρυστιανού βρίσκεται ο πρώην βουλευτής Νίκος Γαλανός προερχόμενος από το χώρο του ΠΑΣΟΚ με αρχική αφετηρία το ΚΚΕ, ο οποίος έχει αναλάβει τον πολιτικό σχεδιασμό, ο στρατηγός ε.α. Αθανάσιος Τζουγανάτος, καθώς και ο Βασίλης Κοκοτσάκης, που έγινε γνωστός ως τεχνικός σύμβουλος συγγενών οικογενειών θυμάτων των Τεμπών. Στο επιτελείο της εντάχθηκε ο γνωστός ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος, με το δίκτυο υποστηρικτών του νέου φορέα να επεκτείνεται σε Αττική, Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Κρήτη.

Η στρατηγική του κόμματος Καρυστιανού

Η στρατηγική της Μαρίας Καρυστιανού διαφοροποιείται και στον τρόπο της πολιτικής καμπάνιας. Σύμφωνα με συνεργάτες της, δεν επιθυμεί κλασικές κομματικές συγκεντρώσεις αλλά περιοδείες με άμεση επαφή με τους πολίτες. Θα ρίξει το βάρος της στα κοινωνικά δίκτυα, στους νέους ψηφοφόρους και στη δημιουργία οργανωμένων τοπικών πυρήνων μέσα από εθελοντικές δράσεις.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται ήδη και στις δημοσκοπήσεις. Οι πρώτες μετρήσεις, σύμφωνα με το περιβάλλον της, δείχνουν μεγαλύτερη απήχηση στις γυναίκες και στις ηλικίες 30 έως 55 ετών, ενώ το κόμμα φαίνεται να αντλεί δυναμική κυρίως από χώρους διαμαρτυρίας και αντισυστημικής ψήφου. Στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα καταγράφεται, κατά τις ίδιες εκτιμήσεις, η ισχυρότερη πολιτική επιρροή.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για τη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του κόμματος, την αποκάλυψη των βασικών στελεχών και τη συγκρότηση ψηφοδελτίων.

Το ζητούμενο για το επιτελείο της Καρυστιανού δεν είναι μόνο η δημοσκοπική εκκίνηση, αλλά το αν μπορεί να αποκτήσει οργανωτική συνοχή και πολιτική αντοχή μέχρι την εκλογική κάλπη.

Πώς βλέπουν στο Μαξίμου το κόμμα Καρυστιανού

Στο Μέγαρο Μαξίμου αντιμετωπίζουν το νέο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με αυτό του Αλέξη Τσίπρα, επειδή δεν θεωρείται ως ένα παραδοσιακό κόμμα, αλλά ως ένα σχηματισμός που αποτελεί μετεξέλιξη ενός κοινωνικού κινήματος.

Οι καλά γνωρίζοντες, σημειώνουν ότι η δυναμική της προέρχεται από την κρίση εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα και ειδικά από την υπόθεση των Τεμπών, κάτι που δυσκολεύει την κυβέρνηση να την αντιμετωπίσει με συμβατική πολιτική αντιπαράθεση. Για αυτό εκτιμάται ότι το Μαξίμου θα αποφύγει αρχικά μια πολύ επιθετική σύγκρουση μαζί της, επειδή υπάρχει κίνδυνος να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο κοινωνικά.

Αντίθετα, πιθανότερο θεωρείται να επιχειρηθεί σταδιακά η μεταφορά της συζήτησης προς την «ικανότητα διακυβέρνησης», δηλαδή αν υπάρχει πρόγραμμα, στελέχη και ρεαλιστική πρόταση εξουσίας. Οι περισσότεροι συγκλίνουν στο ότι η ανησυχία της κυβέρνησης δεν είναι απαραίτητα τα άμεσα ποσοστά τέτοιων σχημάτων, αλλά ότι μπορούν να διαμορφώσουν νέο κλίμα πολιτικής φθοράς και να επηρεάσουν τους αναποφάσιστους και τους απογοητευμένους κεντρώους ψηφοφόρους.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της κυρίας Καρυστιανού να εισέλθει στην πολιτική σκηνή -παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις της πριν από μερικούς μήνες- αλλάζει τα δεδομένα, καθώς πλέον θα αντιμετωπίζεται ως πολιτικό πρόσωπο από τα κυβερνητικά στελέχη, γι’ αυτό και έχουν μπει ήδη στο μικροσκόπιο οι επιλογές των προσώπων που θα την πλαισιώσουν, καθώς και τα μηνύματα που αυτές εκπέμπουν για τις θέσεις που πρόκειται να διατυπώσει.