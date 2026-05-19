Φεύγουν οι Patriot, πάνε Mirage στην Κάρπαθο – Μόνιμη παρουσία μαχητικών και στην Κύπρο

Χρήστος Μαζανίτης

Αλλαγή επιχειρησιακού δόγματος για τις Ένοπλες Δυνάμεις, στον απόηχο της απόφασης του ΚΥΣΕΑ για επιστροφή των πυροβολαρχιών Patriot στις έδρες τους, από Θράκη και Κάρπαθο. Αναλαμβάνουν τα Mirage.

Όπως μεταδώσαμε χθες στο enikos.gr, κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας αποφασίστηκε η επιστροφή των δύο πυροβολαρχιών Patriot που είχαν αναπτυχθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε Θράκη και Κάρπαθο για την προστασία του εναέριου χώρου της Βουλγαρίας και του νοτιοανατολικού Αιγαίου και ανατολικής Μεσογείου αντίστοιχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, αποφασίστηκε ότι από σήμερα θα μετασταθμεύει στην Κάρπαθο αριθμός μαχητικών αεροσκαφών Mirage 2000-5, με πλήρη οπλικό φόρτο και υποστήριξη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τα αεροσκάφη θα έχουν τον ρόλο readiness, δηλαδή της ετοιμότητας άμεσης αντιμετώπισης κάθε απειλής από αέρος.

Παράλληλα, αποφασίστηκε ότι πλέον η Πολεμική Αεροπορία θα έχει μόνιμη παρουσία με μαχητικά αεροσκάφη στην Κύπρο, χωρίς όμως να έχει ακόμη γίνει γνωστό ποιον τύπο μαχητικών θα στείλει.

 

 

