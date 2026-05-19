Βραζιλία: Ο Αντσελότι κάλεσε τον Νεϊμάρ για το Μουντιάλ – «Σωματικά, νιώθω πολύ καλά» – ΒΙΝΤΕΟ

Έπειτα από απουσία δύο ετών, ο Νεϊμάρ κλήθηκε στην Εθνική Βραζιλίας από τον προπονητή Κάρλο Αντσελότι για να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα φιλοξενηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό και στον Καναδά (11 Ιουνίου – 19 Ιουλίου).

Σε ηλικία 34 ετών ο επιθετικός της Σάντος, ταλαιπωρήθηκε έντονα από διαδοχικούς τραυματισμούς και έμεινε μακριά από τον καλό αγωνιστικό εαυτό του, όμως ο Ιταλός προπονητής της «Σελεσάο», τον συμπεριέλαβε στην αποστολή για την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη, που λογικά θα είναι και η τελευταία για τον Νεϊμάρ.

Ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας (79 γκολ, δύο περισσότερα από τον Πελέ, σε 128 συμμετοχές) θα αγωνιστεί στο 4ο Παγκόσμιο Κύπελλο, έπειτα από αυτά του 2014, του 2018 και του 2022. Το όνομα του Νεϊμάρ έγινε δεκτό με παρατεταμένες και ενθουσιώδεις επευφημίες από τους θεατές στην μεγάλη αίθουσα όπου ο προπονητής ανακοίνωσε την ομάδα του, έπειτα από μια μεγάλη τελετή, σε τέτοιο βαθμό που ο Αντσελότι αναγκάστηκε να σταματήσει για λίγα δευτερόλεπτα πριν συνεχίσει να απαριθμεί τους παίκτες.

MARCELO REACTS TO NEYMAR’S WORLD CUP CALL-UP 🥹🇧🇷 The former Real Madrid star was emotional watching his compatriot make the Brazil squad, showing how happy he was for Neymar 👏🏽👏🏽#Marcelo #Neymar #Brazil #WorldCup2026 #Football pic.twitter.com/uho4yWuhNt — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) May 18, 2026

Επιστρέφοντας πέρυσι στην Σάντος, την ομάδα των παιδικών του χρόνων, ο Νεϊμάρ δεν είχε κληθεί ποτέ στην εθνική ομάδα από τότε που ο Αντσελότι ανέλαβε ως προπονητής της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας τον Μάιο του 2025.

Ο τελευταίος αγώνας του με τη φανέλα των πέντε φορές παγκόσμιων πρωταθλητών χρονολογείται στις 17 Οκτωβρίου 2023, όταν υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο αριστερό του γόνατο εναντίον της Ουρουγουάης, γεγονός που τον άφησε εκτός για αρκετούς μήνες. Μετά από δύο σχεδόν χαμένα χρόνια στην Αλ-Χιλάλ της Σαουδικής Αραβίας, ο Νεϊμάρ εντάχθηκε στη Σάντος το 2025, όπου, παρά τις πολυάριθμες σωματικές δυσκολίες, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην παραμονή της ομάδας στην πρώτη κατηγορία την περασμένη σεζόν, πριν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο ίδιο αριστερό γόνατο στα τέλη Δεκεμβρίου.

«Σωματικά, νιώθω πολύ καλά», δήλωσε ο Νεϊμάρ στον Τύπο την Κυριακή μετά την ήττα της ομάδας του στο πρωτάθλημα από την Κοριτίμπα (3-0) και πρόσθεσε: «Έκανα το καλύτερο δυνατό και δεν ήταν εύκολο. Δούλεψα σκληρά, σιωπηλά, υποφέροντας από αυτά που έλεγαν οι άνθρωποι για εμένα».

Αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο θα μπορούσε να είναι το τελευταίο μεγάλο τουρνουά του Νεϊμάρ. Επέκτεινε το συμβόλαιό του με τη Σάντος μέχρι το τέλος του 2026, αλλά έχει αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να αποσυρθεί στο τέλος του έτους.

Η αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

Άλισον – Λίβερπουλ

Έντερσον – Φενερμπαχτσέ

Βεβέρτον – Γκρέμιο

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

Άλεξ Σάντρο – Φλαμένγκο

Μπρέμερ – Γιουβέντους

Ντανίλο – Φλαμένγκο

Ντόουγκλας Σάντος – Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης

Γκάμπριελ Μαγκαλιάες – Άρσεναλ

Ιμπάνιες – Αλ Αχλί

Λέο Περέιρα – Φλαμένγκο

Μαρκίνιος – Παρί Σεν Ζερμέν

Γουέσλεϊ – Ρόμα

ΜΕΣΟΙ

Μπρούνο Γκιμαράες – Νιούκαστλ

Κασεμίρο – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ντανίλο – Μποταφόγκο

Φαμπίνιο – Αλ Ιτιχάντ

Λούκας Πακετά – Φλαμένγκο

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ