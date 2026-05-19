Βραζιλία: Ο Αντσελότι κάλεσε τον Νεϊμάρ για το Μουντιάλ – «Σωματικά, νιώθω πολύ καλά» – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

Νεϊμάρ, Βραζιλία
πηγή: AP Photo/Frank Augstein
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Έπειτα από απουσία δύο ετών, ο Νεϊμάρ κλήθηκε στην Εθνική Βραζιλίας από τον προπονητή Κάρλο Αντσελότι για να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα φιλοξενηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό και στον Καναδά (11 Ιουνίου – 19 Ιουλίου).

Σε ηλικία 34 ετών ο επιθετικός της Σάντος, ταλαιπωρήθηκε έντονα από διαδοχικούς τραυματισμούς και έμεινε μακριά από τον καλό αγωνιστικό εαυτό του, όμως ο Ιταλός προπονητής της «Σελεσάο», τον συμπεριέλαβε στην αποστολή για την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη, που λογικά θα είναι και η τελευταία για τον Νεϊμάρ.

Ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας (79 γκολ, δύο περισσότερα από τον Πελέ, σε 128 συμμετοχές) θα αγωνιστεί στο 4ο Παγκόσμιο Κύπελλο, έπειτα από αυτά του 2014, του 2018 και του 2022. Το όνομα του Νεϊμάρ έγινε δεκτό με παρατεταμένες και ενθουσιώδεις επευφημίες από τους θεατές στην μεγάλη αίθουσα όπου ο προπονητής ανακοίνωσε την ομάδα του, έπειτα από μια μεγάλη τελετή, σε τέτοιο βαθμό που ο Αντσελότι αναγκάστηκε να σταματήσει για λίγα δευτερόλεπτα πριν συνεχίσει να απαριθμεί τους παίκτες.

 

 

Επιστρέφοντας πέρυσι στην Σάντος, την ομάδα των παιδικών του χρόνων, ο Νεϊμάρ δεν είχε κληθεί ποτέ στην εθνική ομάδα από τότε που ο Αντσελότι ανέλαβε ως προπονητής της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας τον Μάιο του 2025.

Ο τελευταίος αγώνας του με τη φανέλα των πέντε φορές παγκόσμιων πρωταθλητών χρονολογείται στις 17 Οκτωβρίου 2023, όταν υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο αριστερό του γόνατο εναντίον της Ουρουγουάης, γεγονός που τον άφησε εκτός για αρκετούς μήνες. Μετά από δύο σχεδόν χαμένα χρόνια στην Αλ-Χιλάλ της Σαουδικής Αραβίας, ο Νεϊμάρ εντάχθηκε στη Σάντος το 2025, όπου, παρά τις πολυάριθμες σωματικές δυσκολίες, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην παραμονή της ομάδας στην πρώτη κατηγορία την περασμένη σεζόν, πριν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο ίδιο αριστερό γόνατο στα τέλη Δεκεμβρίου.

«Σωματικά, νιώθω πολύ καλά», δήλωσε ο Νεϊμάρ στον Τύπο την Κυριακή μετά την ήττα της ομάδας του στο πρωτάθλημα από την Κοριτίμπα (3-0) και πρόσθεσε: «Έκανα το καλύτερο δυνατό και δεν ήταν εύκολο. Δούλεψα σκληρά, σιωπηλά, υποφέροντας από αυτά που έλεγαν οι άνθρωποι για εμένα».

Αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο θα μπορούσε να είναι το τελευταίο μεγάλο τουρνουά του Νεϊμάρ. Επέκτεινε το συμβόλαιό του με τη Σάντος μέχρι το τέλος του 2026, αλλά έχει αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να αποσυρθεί στο τέλος του έτους.

 

Η αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 

  • Άλισον – Λίβερπουλ
  • Έντερσον – Φενερμπαχτσέ
  • Βεβέρτον – Γκρέμιο

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

  • Άλεξ Σάντρο – Φλαμένγκο
  • Μπρέμερ – Γιουβέντους
  • Ντανίλο – Φλαμένγκο
  • Ντόουγκλας Σάντος – Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης
  • Γκάμπριελ Μαγκαλιάες – Άρσεναλ
  • Ιμπάνιες – Αλ Αχλί
  • Λέο Περέιρα – Φλαμένγκο
  • Μαρκίνιος – Παρί Σεν Ζερμέν
  • Γουέσλεϊ – Ρόμα

ΜΕΣΟΙ

  • Μπρούνο Γκιμαράες – Νιούκαστλ
  • Κασεμίρο – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
  • Ντανίλο – Μποταφόγκο
  • Φαμπίνιο – Αλ Ιτιχάντ
  • Λούκας Πακετά – Φλαμένγκο

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

  • Έντρικ – Λιόν
  • Γκάμπριελ Μαρτινέλι – Άρσεναλ
  • Ίγκορ Τιάγκο – Μπρέντφορντ
  • Λουίζ Ενρίκε – Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης
  • Ματέους Κούνια – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
  • Νεϊμάρ –  Σάντος
  • Ραφίνια -1 Μπαρτσελόνα
  • Ράγιαν – Μπόρνμουθ
  • Βινίσιους Τζούνιορ – Ρεάλ Μαδρίτης

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι πρέπει να προσέχουμε στον ήλιο- Οδηγός προστασίας για μικρούς και μεγάλους

Απρόσμενο όφελος από κοινό φάρμακο: Μειώνει κρίσεις άσθματος και ημικρανίες, σύμφωνα με δύο νέες μελέτες

ΔΕΗ: Πάνω από τρεις φορές η υπερκάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από την πρώτη ημέρα

Smartphone: Αυτός είναι ο λόγος που οι καταναλωτές κρατούν τα κινητά τους στα συρτάρια- Τι δείχνουν τα στοιχεία για αχρησιμ...

Οδικός χάρτης τριών κατευθύνσεων για κβαντικά υλικά σε θερμοκρασία δωματίου

Κενό ασφαλείας μηδενικής ημέρας στα Windows επιτρέπει την απόκτηση προνομίων SYSTEM
περισσότερα
15:51 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

ΠΑΟΚ: Πρόστιμο και απαγόρευση διακοπών στους παίκτες

Μετά το τέλος των playoffs του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ τερμάτισε στην 3η θέση, καθώς η ισοπαλία ...
04:46 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Μπαρτσελόνα: Έγραψε ιστορία στη La Liga – Θρίλερ για παραμονή και Ευρώπη στην τελευταία αγωνιστική

Η Μπαρτσελόνα έγραψε ιστορία στη La Liga, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα που ολοκλήρωσε σεζόν 20 ομ...
03:15 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

ΑΕΚ: Η «Ένωση» γιόρτασε το πρωτάθλημα στον Κωνσταντίνο Αργυρό – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Η ΑΕΚ συνέχισε τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος σε νυχτερινό κέντρο της ...
02:58 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

ΠΑΟΚ: «Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους τους φιλάθλους της ομάδας»

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους της ομάδας, μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρική...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν