Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από Καρυστιανού και Αυγερινό κατά του Καραχάλιου

Enikos Newsroom

Πολιτική

Καραχάλιος Καρυστιανού
Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου για τον ισχυρισμό του ότι «η Καρυστιανού δέχθηκε εντολή από Μόσχα/Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος», υπέβαλαν σήμερα, η Μαρία Καρυστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της Μαρίας Καρυστιανού, ο Νίκος Καραχάλιος καλείται «να προσκομίσει την υποτιθέμενη “εντολή” περί ίδρυσης κόμματος, που κατά τον ισχυρισμό του σε χθεσινές δηλώσεις του δήθεν μετέφερε ο Θανάσης Αυγερινός στη Μαρία Καρυστιανού, ειδάλλως θα υποστεί τις συνέπειες του νόμου για τους συκοφάντες».

«Το αυτόφωρο για τη σύλληψη του κατά συρροή συκοφάντη λήγει στις 12:00 το μεσημέρι» σημειώνουν συνεργάτες της Μαρίας Καρυστιανού και καταλήγουν: «Η ΕΛΑΣ άραγε ακόμη δεν κατόρθωσε να εντοπίσει και να συλλάβει τον Νίκο Καραχάλιο στη διεύθυνση της κατοικίας του; Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη άραγε γνωρίζει κάτι ή έχει μετατρέψει το υπουργείο του σε Προστασίας Εγκληματιών»

Η επίμαχη ανάρτηση του Νίκου Καραχάλιου

Ο Νίκος Καραχάλιος έκανε το πρωί της Δευτέρας ανάρτηση στο Χ, στην οποία αναφέρθηκε στα όσα συνέβησαν την Κυριακή στο Κολωνάκι σχετικά με τη συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Με αφορμή, μάλιστα, την παρουσία του δημοσιογράφου και επί δεκαετίες ανταποκριτή στη Μόσχα, Θανάση Αυγερινού, ο οποίος αναμένεται να είναι εκπρόσωπος του νέου κόμματος, ο Νίκος Καραχάλιος έγραψε «Η Καρυστιανού δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα/Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος» έγραψε ο Νίκος Καραχάλιος, αναφορικά με την παρουσία του δημοσιογράφου και επί δεκαετίες ανταποκριτή στη Μόσχα, Θανάση Αυγερινού, ο οποίος αναμένεται να είναι εκπρόσωπος του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

«Για να μαζέψουν 200 υπογραφές (που δεν είχαν αφού μέχρι χθες τους έδιωχναν όλους..) είπαν “όποιος έρθει καλοδεχούμενος”. Κι έτσι πήραν φόρα τα μπουμπούκια και βγήκαν απ’ τα υπόγεια. Ένας απ’ αυτούς ο Γιάννης Βογιατζής. Απολαύστε τύπο που θα ήταν γραφικός, αν δεν ήταν επικίνδυνος, φιλοχουντικός, θρησκόληπτος, αντιεβραίος. Ταιριάζει γάντι στον ιστό της πουτινικής αράχνης» προσθέτει στην ανάρτηση του ο Νίκος Καραχάλιος.

 

