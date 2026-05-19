Θεσσαλονίκη: Σωτήρια επέμβαση διασωστών του ΕΚΑΒ για γυναίκα που υπέστη καρδιακή ανακοπή

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σωτήρια ήταν η επέμβαση διασωστών του ΕΚΑΒ για μία γυναίκα, η οποία υπέστη καρδιακή ανακοπή το πρωί της Τρίτης (19/5) στη Θεσσαλονίκη. Οι διασώστες κατάφεραν να την επαναφέρουν, κάνοντας ΚΑΡΠΑ, την διασωλήνωσαν και την μετέφεραν στο νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Συγκεκριμένα, οι διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν άμεσα όταν έγινε γνωστό το περιστατικό της καρδιακής ανακοπής της 36χρονης, εφαρμόζοντας το Πρωτόκολλο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής.

Ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης επιτεύχθηκε επαναφορά της αυτόματης κυκλοφορίας της 36χρονης γυναίκας, η οποία διασωληνώθηκε στο σημείο από την γιατρό της Κινητής Ιατρικής Μονάδας και, αφού σταθεροποιήθηκε αρχικά, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον Νοσοκομείο, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη φροντίδα, όπως ενημερώνει το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης.

Στο συμβάν επιχείρησαν μία μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης, ένα όχημα μικρού όγκου τύπου Smart, ένα συμβατικό ασθενοφόρο & μία Κινητή Ιατρική Μονάδα με τη συμμετοχή Διασωστών & μιας Ιατρού ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ εύχεται ταχεία και πλήρη ανάρρωση στην 36χρονη.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μικροπλαστικά: Μελέτη αποκαλύπτει την τροφή που τα αποβάλλει από τον οργανισμό

Τι πρέπει να προσέχουμε στον ήλιο- Οδηγός προστασίας για μικρούς και μεγάλους

Παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ 2026: Πήρε ΦΕΚ η ΚΥΑ -Τι αναφέρει

Πότε θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών-Τι είπε η Κεραμέως για τη νέα διάταξη...

Πώς η agentic AI μπορεί να επιτρέψει τη ρομποτική πλοήγηση γενικού σκοπού

Οδικός χάρτης τριών κατευθύνσεων για κβαντικά υλικά σε θερμοκρασία δωματίου
περισσότερα
13:37 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Έντονη μυρωδιά υγραερίου στα νότια προάστια

Έντονη μυρωδιά υγραερίου έχει προκαλέσει ανησυχία στα νότια προάστια από τη Νέα Σμύρνη μέχρι τ...
13:35 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Καιρός: Αστάθεια με μπόρες, χαλάζι και κεραυνούς σε περιοχές της χώρας – Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για την Αττική

Η αστάθεια με νεφώσεις και μπόρες από τις μεσημεριανές ώρες και μετά θα είναι το κύριο χαρακτη...
13:17 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Ανοίγει η πλατφόρμα σήμερα για το πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας στα ΑΕΙ

Από σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου 2026 έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 (ώρα: 14:00) ανοίγει η πλατφό...
10:26 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Η εισαγγελέας προτείνει την παραπομπή των 4 αστυνομικών σε δίκη για κακούργημα

Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση δολοφονί...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν