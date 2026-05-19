Θεσσαλονίκη: Σωτήρια επέμβαση διασωστών του ΕΚΑΒ για γυναίκα που υπέστη καρδιακή ανακοπή

Σωτήρια ήταν η επέμβαση διασωστών του ΕΚΑΒ για μία γυναίκα, η οποία υπέστη καρδιακή ανακοπή το πρωί της Τρίτης (19/5) στη Θεσσαλονίκη. Οι διασώστες κατάφεραν να την επαναφέρουν, κάνοντας ΚΑΡΠΑ, την διασωλήνωσαν και την μετέφεραν στο νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Συγκεκριμένα, οι διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν άμεσα όταν έγινε γνωστό το περιστατικό της καρδιακής ανακοπής της 36χρονης, εφαρμόζοντας το Πρωτόκολλο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής.

Ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης επιτεύχθηκε επαναφορά της αυτόματης κυκλοφορίας της 36χρονης γυναίκας, η οποία διασωληνώθηκε στο σημείο από την γιατρό της Κινητής Ιατρικής Μονάδας και, αφού σταθεροποιήθηκε αρχικά, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον Νοσοκομείο, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη φροντίδα, όπως ενημερώνει το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης.

Στο συμβάν επιχείρησαν μία μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης, ένα όχημα μικρού όγκου τύπου Smart, ένα συμβατικό ασθενοφόρο & μία Κινητή Ιατρική Μονάδα με τη συμμετοχή Διασωστών & μιας Ιατρού ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ εύχεται ταχεία και πλήρη ανάρρωση στην 36χρονη.