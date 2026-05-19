Ιράκ: Σφοδρή αμμοθύελλα «έπνιξε» τη χώρα – Απόκοσμα βίντεο και προειδοποιήσεις για την υγεία των πολιτών

Μια σφοδρή αμμοθύελλα έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα σε περιοχές του Ιράκ, με τους κατοίκους να δίνουν μάχη για να συνεχίσουν την καθημερινότητά τους εν μέσω επειγουσών προειδοποιήσεων για την ασφάλειά τους από τις αρχές.

Σύμφωνα με την Daily Mail, πυκνά σύννεφα σκόνης σηκώθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους στη δυτική περιοχή του Ανμπάρ και πνέουν ανατολικά προς την πρωτεύουσα, τη Βαγδάτη.

Τα σωματίδια της άμμου έχουν βάψει τον αέρα με ένα βαθύ, δυσοίωνο πορτοκαλί χρώμα, όπως αποκαλύπτουν τα εντυπωσιακά βίντεο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την περιοχή.

The afternoon has turned into night as a thick orange-red dust storm is currently sweeping through Al Anbar Governorate, Iraq. pic.twitter.com/HrGbvTmRwK — Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 18, 2026

Σε πορτοκαλί κλοιό η Νατζάφ – Άνεμοι έως και 100 χλμ/ώρα

Η πόλη Νατζάφ έχει καλυφθεί πλήρως από την καταιγίδα, με την ορατότητα στους δρόμους της να είναι εξαιρετικά χαμηλή.



Η σκόνη που μεταφέρεται στον ουρανό από ανέμους που αγγίζουν ακόμη και τα 100 χλμ/ώρα, έχει καταστήσει τις συνθήκες στους εξωτερικούς χώρους άκρως επικίνδυνες.

Για τον λόγο αυτό, οι αρχές απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους όπου είναι δυνατόν και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στους δρόμους.

Ο Ιρακινός Οργανισμός Μετεωρολογίας και Σεισμολογίας προειδοποίησε ότι αρκετές κεντρικές και νότιες επαρχίες βρίσκονται στην πορεία της καταιγίδας καθώς αυτή σαρώνει τη χώρα.

🇮🇶 Sandstorm blankets Iraq’s Najaf province, disrupting traffic and visibility 🚦 Thick dust clouds reduced visibility across the city, with footage showing orange skies as drivers struggled to navigate affected roads pic.twitter.com/ym1ncKwBfl — Anadolu English (@anadoluagency) May 19, 2026



Σε επείγουσα ανακοίνωσή του, ο οργανισμός συμβουλεύει το κοινό ότι η ορατότητα θα μπορούσε να επιδεινωθεί ξαφνικά, όπως ακριβώς συνέβη και στη Νατζάφ.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι άνεμοι αναμένεται να μειώσουν ταχύτητα στις κεντρικές και νότιες πόλεις, ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος της σκόνης θα παραμείνει αιωρούμενο στον αέρα.

Μνήμες από το φονικό παρελθόν και η κλιματική κρίση

Πολλοί Ιρακινοί είναι ακόμα «στιγματισμένοι» από τις μνήμες προηγούμενων αμμοθυελλών, οι οποίες είχαν στείλει χιλιάδες ανθρώπους στα νοσοκομεία με αναπνευστικά προβλήματα, προκαλώντας ακόμα και θανάτους.

Το Ιράκ πλήττεται συχνά από εποχικές αμμοθύελλες, ιδιαίτερα κατά τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα.

Τα φαινόμενα αυτά γίνονται ακόμη πιο έντονα λόγω των περιόδων ξηρασίας και της επέκτασης των ερήμων που προκαλείται από τη μείωση των βροχοπτώσεων.

Στη Μέση Ανατολή, οι αμμοθύελλες έχουν γίνει πιο συχνές και έντονες τα τελευταία χρόνια, μια τάση που συνδέεται με την υπερβολική χρήση του νερού των ποταμών, την κατασκευή περισσότερων φραγμάτων, την υπερβόσκηση και την αποψίλωση των δασών.

Το βαρύ ιστορικό των νοσηλειών

Η ανησυχία των υγειονομικών αρχών είναι έκδηλη, καθώς κατά το παρελθόν παρόμοια φαινόμενα είχαν οδηγήσει το σύστημα υγείας στα όριά του.

Τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους, περισσότεροι από 3.700 άνθρωποι είχαν νοσηλευτεί στο Ιράκ κατά τη διάρκεια μιας άλλης αμμοθύελλας.



Ακόμη χειρότερος ήταν ο απολογισμός τον Μάιο του 2022, όταν μια σειρά από αμμοθύελλες έπληξε τη χώρα, με τις πόλεις Νατζάφ και Βαγδάτη να καλύπτονται με τον ίδιο τρόπο από απόκοσμα πορτοκαλί σύννεφα πνιγηρής σκόνης.

Τότε, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και σχεδόν 5.000 οδηγήθηκαν στα νοσοκομεία.