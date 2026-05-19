Σοβαρό εργατικό ατύχημα σε σχολείο στο Πόρτο Ράφτη – Ηλεκτρολόγος έπεσε από ταράτσα

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί (19/5) στο 2ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου, στον Πόρτο Ράφτη, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iRafina.gr, ο εργαζόμενος πραγματοποιούσε τεχνικές εργασίες στη σχολική μονάδα όταν, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, έχασε την ισορροπία του και έπεσε από ύψος.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο ΚΑΤ.