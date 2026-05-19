Κωνσταντοπούλου για Μπακογιάννη: «Μιλάει με τον Μακρόν, και τον αποκαλεί “Σόφι”;» – ΒΙΝΤΕΟ

Νέα ένταση στη Βουλή κατά τη συζήτηση της ένστασης αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για τη διάταξη νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης που αφορά την ταχεία εκδίκαση αξιόποινων πράξεων βουλευτών.

Κατά την έναρξη της ομιλίας της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σχολίασε την παρουσία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και απευθύνθηκε στην Ντόρα Μπακογιάννη.

«Δεκαέξι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας παρόντες. Κυρία Μπακογιάννη σας ακούω που λέτε “ξέρεις πολύ καλά τι λέω, έχει ανέβει στο βήμα”. Ακούγεστε μέχρι εδώ» ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Μιλάει με τον Μακρόν; Και τον αποκαλεί “Σόφι”» πρόσθεσε στη συνέχεια, προκαλώντας γέλια στην αίθουσα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στην συνέχεια ζήτησε να μηδενιστεί ο χρόνος της ομιλίας της με τον πρόεδρο της Βουλής, Γιώργο Γεωργαντά, να αρνείται λέγοντας ότι το έχει κάνει ήδη δύο φορές και τονίζοντάς στην κ. Κωνσταντοπούλου ότι όταν απευθύνεται σε βουλευτές εκείνοι θα αντιδρούν.

«Μόνο για τον κύριο Γεωργιάδη το κάνετε αυτό. Εγώ οφείλω να μιλάω υπό την υπόκρουση της κυρίας Μπακογιάννης που μιλάει με κάποια Σόφι και μας λένε ότι είναι ο Μακρόν. Κύριε πρόεδρε, όταν είναι φωνάξτε με» είχε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και κατέβηκε από το βήμα της Ολομέλειας.

Τελικά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε την ομιλία της από τα έδρανα του κόμματος της.