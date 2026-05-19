Σμυρλής στον Realfm 97,8: Στόχος της ΝΔ μία τρίτη αυτοδύναμη θητεία – Τι είπε για την απουσία Καραμανλή από το συνέδριο και τις νέες αιχμές Σαμαρά

Για τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΝΔ και τους στόχους του κόμματος για τις εκλογές μίλησε ο Γιάννης Σμυρλής στον Realfm 97,8 και στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα. Επίσης, ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας σχολίασε την απουσία του Κώστα Καραμανλή από το συνέδριο, απάντησε στις νέες αιχμές του Αντώνη Σαμαρά, ενώ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο συνεργασιών σε περίπτωση μη επίτευξης αυτοδυναμίας στις εκλογές.

«Κάναμε ένα μεγάλο συνέδριο όπως αρμόζει σε ένα μεγάλο κόμμα, σαν τη Νέα Δημοκρατία. Είχαμε χιλιάδες κόσμου, οι οποίοι ήρθαν και την πρώτη μέρα και τις επόμενες μέρες να παρακολουθήσουν έναν μεγάλο απολογισμό του κυβερνητικού έργου που έγινε και από τον Πρωθυπουργό, αλλά και από τους αρμόδιους υπουργούς καθ’ όλη τη διάρκεια του συνέδριου. Όταν κάνεις ένα μεγάλο απολογισμό, προφανώς λες έχω κάνει αυτά, και έπρεπε να έχω κάνει κάποια ακόμα. Γι’ αυτό και στους 243 ομιλητές, υπήρχαν και άνθρωποι, οι οποίοι είπαν τι θα ήθελαν παραπάνω να έχει γίνει, είτε αυτό αφορά υπουργούς, είτε αφορά απλά στελέχη. Και βέβαια μέσα από όλο το συνέδριο βγήκε και το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας, για την Ελλάδα του 2030, για μια Ελλάδα που θέλει σταθερότητα, σοβαρότητα, προγραμματισμό. Και βέβαια και μια δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι το 2027, φτάνοντας στις εκλογές θα έχουμε “το είπαμε, το κάναμε”. Ό,τι ακριβώς έγινε το 2023. Ό,τι υποσχεθήκαμε το 2023, θα πάμε στον ελληνικό λαό, να δούμε τι έχουμε πετύχει από όλα αυτά, τι δεν πετύχαμε και θα μας κρίνουν για αυτό. Και μην ξεχνάτε ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν όλη εκεί και ενωμένη…» ανέφερε ο κ. Σμυρλής, περιγράφοντας το αποτύπωμα που άφησε το συνέδριο της ΝΔ σε σχέση με την κυβερνητική πολιτική.

Τι είπε για την απουσία Καραμανλή από το συνέδριο

Στην επισήμανση ότι έλειπαν από το συνέδριο ο Κώστας Καραμανλής και βεβαίως ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έχει διαγραφεί από το κόμμα, σχολίασε: «Η ΝΔ είναι όλα τα στελέχη τα οποία έχουν προσφέρει διαχρονικά και τα οποία ήταν εκεί. Ήταν παρόντες άνθρωποι οι οποίοι ήταν πάρα πολύ ενεργοί την εποχή που κυβερνούσε ο κ. Σαμαράς, ως πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός της χώρας, ήταν άνθρωποι εκεί, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ ενεργοί την εποχή που κυβερνούσε ο κ. Καραμανλής ως πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός της χώρας, ήταν όλες οι γενιές και όλα τα στελέχη και στείλαμε ένα μήνυμα…».

«Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί είναι μέρος της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας, είναι μέρος όλων των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που έχει κάνει αυτό το κόμμα που κλείνει σχεδόν 52 χρόνια και δεν σβήνεται ούτε η προσφορά τους, ούτε η ιστορία τους.

Όμως, αυτό που θέλαμε να βγάλουμε στο συνέδριό μας, είναι το πού θέλουμε να πάμε τη χώρα από εδώ και πέρα, γιατί μην ξεχνάμε αυτό που είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δηλαδή ότι με το συνέδριο ξεκινάμε την προετοιμασία μας για τις επερχόμενες εκλογές του 2027, όπου θα πάμε σε όλη την Ελλάδα να μεταφέρουμε ό,τι έχουμε κάνει, γιατί έχουμε κάνει πολλά. Ο Πρωθυπουργός μίλησε την πρώτη μέρα πάνω από μία ώρα, γιατί για να αναφέρει τα βασικά που έχει κάνει η κυβέρνηση της ΝΔ τα τελευταία 7 χρόνια χρειαζόταν πάρα πολύ χρόνο», συνέχισε ο γενικός διευθυντής της ΝΔ.

Τα διλήμματα των εκλογών

«Έθεσε κάποια διλήμματα ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι αν ο Μητσοτάκης είναι πάρα πολύ καλός. Είναι αν είναι καλός ο Μητσοτάκης, το πρώτο ερώτημα, και θέλουμε να συνεχίσει να μας κυβερνάει, γιατί κάνει μεταρρυθμίσεις, γιατί προχωράει τη χώρα, τη μεγαλώνει γεωπολιτικά, διπλωματικά και οικονομικά, με την ανάπτυξη που έχουμε τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι και το ερώτημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Καρυστιανού. Μητσοτάκης ή όποιος άλλος θα είναι υποψήφιος αρχηγός, άρα και υποψήφιος πρωθυπουργός για την επόμενη μέρα. Αυτό το δίλημμα πρέπει να τεθεί και να δούμε ποιος είναι καλύτερος για να κυβερνήσει τη χώρα και να αισθανόμαστε ασφάλεια την επόμενη μέρα το πρωί σε τόσο ανασφαλείς καιρούς που ζούμε» τόνισε, μεταξύ άλλων ο κ. Σμυρλής, αναλύοντας το αφήγημα της γαλάζιας παράταξης στον δρόμο προς τις εκλογές.

Ερωτηθείς τι θα θεωρήσει η ΝΔ επιτυχία ή αποτυχία στις εκλογές και πού έχει τεθεί ο πήχης απάντησε: «Αυτό δεν θα το πω εγώ, θα το πει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, το αν θα μπει κάποιος πήχης, αλλά δεν είναι θέμα πήχη… Αυτό που ζητάμε από τον ελληνικό λαό τη στιγμή που θα γίνουν οι εκλογές, άρα σε αρκετούς μήνες από τώρα – γιατί μιλάμε για το 2027- είναι να κρίνει το έργο μας και να μας δώσει μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία. Αυτό θα ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό και δεν θα πάμε σε λογική πήχη, πάνω από τόσο ή κάτω από τόσο ποσοστό. Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι σταθερές κυβερνήσεις και η σταθερή κυβέρνηση πρέπει να είναι αυτοδύναμη».

Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών

Σχετικά με το αν η ΝΔ προσανατολίζεται σε συνεργασίες, σε περίπτωση που δεν έχει αυτοδυναμία στις εκλογές, ή θα επιδιώξει δεύτερες κάλπες, τόνισε:

«Το δικό μας συνέδριο εξέπεμψε ένα μήνυμα του οράματος της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για τις επερχόμενες εκλογές και για το 2030. Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έβγαλε μια απόφαση ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν μιλάμε για συνεργασίες. Εμείς μιλάμε για προγράμματα, θέσεις και μεταρρυθμίσεις. Θα βάλουμε το πρόγραμμά μας μπροστά, θα πούμε τι θέλουμε να κάνουμε στην τετραετία, εφόσον έχουμε ολοκληρώσει τη δεύτερη, και τελικά θα έρθει ο ελληνικός λαός να το κρίνει».

«Το δικό μας συνέδριο ασχολείται με θέσεις και όραμα. Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ασχολήθηκε με ποιον θα συνεργαστεί ή όχι. Και εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα που βγαίνει από ένα συνέδριο.

Θεωρώ ότι το δικό μας συνέδριο έβγαλε τα μηνύματα για το ποιοι είμαστε, πού θέλουμε να πάμε και γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με τέτοια μεγάλη διαφορά, με double σκορ από τον οποιονδήποτε είναι δεύτερος, στις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία θα ζητήσει την αυτοδυναμία και βάσει του προγράμματός της, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, θα κρίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, το τι θα κάνει.

Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ, γιατί δεν είμαι εγώ ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ο Πρωθυπουργός της χώρας. Αλλά επειδή ακριβώς θα έχουμε καταφέρει στο τέλος της θητείας μας να ολοκληρώσουμε το έργο μας, να αισιοδοξούμε ότι θα πάρουμε μια νέα αυτοδύναμη εντολή. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο κόμμα που έχει στόχο να εφαρμόσει το πρόγραμμά της και να κυβερνά την χώρα. Άρα δεν θα μπορούσε να υπάρχει κάποια άλλη απάντηση» πρόσθεσε ο κ. Σμυρλής.

Τι είπε για Τσίπρα και Ανδρουλάκη

«Ο κ. Τσίπρας έχει κυβερνήσει τη χώρα, έρχεται ως έμπειρος πλέον να ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού, προφανώς η εμπειρία είναι από τη διακυβέρνηση που είχε, με τα αποτελέσματα που είχε. Ο ίδιος θα ήθελε προφανώς να κρατήσει μόνο την εμπειρία και να σβήσει τα αποτελέσματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία χτίζεται με τη δουλειά που κάνεις και κρίνεσαι από αυτό που τελικά κατάφερες ή δεν κατάφερες. Οπότε ο ελληνικός λαός μπορεί να κρίνει τον κ. Τσίπρα πλέον και να μην ελπίζει σε θαύματα, όπως δυστυχώς είχε τότε κοροϊδέψει τον ελληνικό λαό ότι θα κάνει ένα μεγάλο θαύμα και θα σκίσει τα μνημόνια και τελικά απλά έκλεισε τις τράπεζες, ανέβασε τους φόρους και χάλασε εντελώς όσο ποτέ την εικόνα του Έλληνα στο εξωτερικό, οπότε νομίζω ότι δεν μας ενδιαφέρει να διαλέξουμε αντίπαλο. Ας διαλέξουν αυτοί – εννοώ ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Τσίπρας, το πώς μεταξύ τους θα έχουν μια σοβαρή αντιμετώπιση και δεν θα υπάρχει μόνο φασαρία και χάος, γιατί ο ανταγωνισμός στη δεύτερη θέση δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα», ανέφερε ο κ. Σμυρλής αναφερόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη και στον Αλέξη Τσίπρα.

«Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε μια Νέα Δημοκρατία που θα κριθεί από το έργο της, γιατί αντίπαλό μας εμείς έχουμε τα προβλήματα, και έχουμε κόμματα στην αντιπολίτευση, καινούργια που έρχονται ή παλιά τα οποία δυστυχώς δεν σέβονται και πολλές φορές την ιστορία τους, όπου το μόνο που κάνουν είναι να βάζουν τοξικότητα στο δημόσιο λόγο και να ασχολούνται μόνο στο πώς ο ένας θα βγάλει το μάτι του άλλου. Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτό το παιχνίδι, εμείς θέλουμε να κριθούμε από τον ελληνικό λαό για τη δουλειά που κάνουμε, όπως πάντοτε λέει και κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης» συμπλήρωσε ο κ. Σμυρλής.

Η απάντηση στις νέες αιχμές Σαμαρά

Τέλος ερωτηθείς για τη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος υποστήριξε ότι προκαλεί ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Διδυμότειχο και Κύπρο, απάντησε:

«Ζούμε σε μία περίοδο, όπου δυστυχώς χρειάστηκε να στείλουμε στρατό στην Κύπρο για να υπάρξει μία βεβαιότητα ασφάλειας. Αυτό είναι επιχειρησιακό δεν είναι θέμα ούτε μεγαλοϊδεατισμού, ούτε υποχωρητικότητας. Έτσι λοιπόν και τώρα πάρθηκε μία απόφαση με εισήγηση του υπουργείου Άμυνας ότι κάποια από τα οπλικά συστήματα που μεταφέρθηκαν τον τελευταίο καιρό εκεί, επιχειρησιακά τώρα δεν χρειάζονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποσύρουμε κάτι, ούτε ότι υποχωρούμε σε κάτι. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι, πάντοτε, για οποιαδήποτε πρόκληση. Εμείς είμαστε αυτοί που μεγαλώσαμε την αμυντική δύναμη της χώρας φέρνοντας Rafale, Belharra και όλα τα υπόλοιπα και έτσι μπορούμε όποτε χρειάζεται να τα μεταφέρουμε όπου χρειάζεται, και όποτε δεν χρειάζεται, να ξαναμπαίνουν εκεί που είναι η βάση τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα όπλα, ούτε ότι υποχωρεί κανένας. Αυτό σημαίνει ότι ένα σοβαρό κράτος φροντίζει να τα έχει τη στιγμή που πρέπει, εκεί που πρέπει».

