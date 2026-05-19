Άννα Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία

Η Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ, πρ. Επίτροπος ΕΕ, πρώην Υπουργός και Μέλος Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας χθες (18/5) το βράδυ στο συνέδριο «Κύκλος Ιδεών», σχετικά με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, ξεκαθάρισε ότι «πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία», ενώ σχολίασε πως «είναι αυτοκτονία η αξιωματική αντιπολίτευση να λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση. Οι εκλογές θα δείξουν τι θα γίνει ώστε η χώρα να έχει κυβέρνηση».

Στη συνέχεια κάλεσε τις ηγεσίες των κομμάτων να κινηθούν άμεσα, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας προς την ελληνική κοινωνία, με στόχο να αντιστραφεί το κλίμα αβεβαιότητας και απαισιοδοξίας που επικρατεί σήμερα.

«Δεν είναι όλα μαύρα. Να γίνεται κριτική αυστηρή, ωστόσο πρέπει να δώσουμε και προοπτική στους πολίτες. Μπορούν να γίνουν καινούργια πράγματα», υπογράμμισε η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την ανάγκη να προχωρήσει η μεγάλη μεταρρύθμιση της αποκέντρωσης, «ώστε να σταματήσει η συρρίκνωση της περιφέρειας».

Η κ. Διαμαντοπούλου τόνισε πως το κυρίαρχο πρόβλημα της χώρας αυτήν τη στιγμή είναι η οικονομική κατάσταση της πλειοψηφίας των πολιτών, η οποία εδράζεται στην ακρίβεια, στον χαμηλό μισθό και στο στεγαστικό.

Όπως είπε χαρακτηριστικά «το μεγάλο πρόβλημα της αβέβαιης καθημερινότητας είναι το οικονομικό τρίπτυχο, «ακρίβεια, χαμηλοί μισθοί, στεγαστικό» σε συνδυασμό με την κρίση των θεσμών».

Στο ΠΑΣΟΚ πρόσθεσε,« έχει γίνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια, η οποία αφορά προτάσεις για αλλαγές σε τράπεζες, ενέργεια, εργασιακά, ψηφιοποίηση κ.α.. Μάλιστα, έθεσε ως κορωνίδα όλων μια «επαναστατική αποκέντρωση της χώρας». Είναι η στιγμή να κάνουμε κάτι πολύ μεγάλο, να κάνουμε αποκέντρωση».

Χριστουδουλάκης: Θα δούμε την επαύριον των εκλογών πώς θα έχει διαμορφωθεί το φάσμα

Από την πλευρά του, ο Νίκος Χριστοδουλάκης, Ομότιμος Καθηγητής του Οικ. Παν/μίου Αθηνών και πρώην Υπουργός Οικονομικών, εξήγησε ότι η κοινωνία, μετά την οικονομική κρίση, έχει υποστεί πολλές απώλειες με ασύμμετρο τρόπο.

«Πρέπει να βρεθούν τρόποι που θα δίνουν μια αίσθηση βελτίωσης και γεφύρωσης. Αντ’ αυτού βλέπουμε αποφάσεις που οξύνουν τις ανισότητες», σημείωσε, προτού εξηγήσει ότι αυτό εκδηλώνει με α) το στεγαστικό, το οποίο «έχει διαλύσει τα οράματα πολλών νέων ζευγαριών», β) τη φυγή πολλών νέων επιστημόνων στο εξωτερικό, και γ) το κύμα αφελληνισμού της οικονομίας με την Golden Visa. Υπάρχει ένα βραχυχρόνιος ζόφος για τις προοπτικές που αντιμετωπίζουν οι νέοι», επεσήμανε, ενώ ιδιαίτερη μνεία έκανε στο ιδιωτικό χρέος, το οποίο χαρακτήρισε ως ένα από τα πιο επικίνδυνα σχήματα της οικονομίας».

Όσον αφορά την κυβερνητική ετοιμότητα του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Χριστοδουλάκης υποστήριξε ότι υπάρχει θεμελιωμένη και τεκμηριωμένη πρόταση για τη στέγαση των νέων, για την αύξηση της φορολογίας των μερισμάτων στις εισηγμένες επιχειρήσεις, αλλά και για την ανάταξη της αγροτικής οικονομίας, την οποία χαρακτήρισε ως βασικό θεμέλιο. «Δεν είναι δυνατόν η Ολλανδία να έχει θερμοκηπιακή παραγωγικότητα 5-6 φορές μεγαλύτερη από τη δική μας», σχολίασε δεικτικά.

Για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, αφού τόνισε ότι θα ήταν πολιτικά αδόκιμο να λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαστεί με τη Ν.Δ., ανέφερε ότι «θα δούμε την επαύριον των εκλογών πώς θα έχει διαμορφωθεί το φάσμα και αναλόγως θα δούμε τι κινήσεις πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ για το καλό και το συμφέρον της χώρας».