Γερμανία: Ισχυρή έκρηξη από διαρροή αερίου ισοπέδωσε κτίριο – Τρεις αγνοούμενοι στα χαλάσματα και φόβοι για νέα ανάφλεξη

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Γερμανία
Φωτογραφία: AAPimages/Wehnert
Μια τρομακτική έκρηξη μετέτρεψε σε σωρό από ερείπια ένα κτίριο με τουριστικά διαμερίσματα στην παλιά πόλη του Γκέρλιτς, στη Σαξονία της Γερμανίας, πυροδοτώντας μια δραματική επιχείρηση διάσωσης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού τις γερμανικές αρχές, καθώς τρεις τουρίστες που είχαν μόλις εγκατασταθεί στα δωμάτιά τους αγνοούνται.


Οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο κάτω από εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, με εκπαιδευμένους σκύλους να συνδράμουν στις επιχειρήσεις εντοπισμού, την ίδια ώρα που η συνεχιζόμενη διαρροή αερίου συνιστά μόνιμη απειλή για μια νέα ανάφλεξη.

Μάχη με τον χρόνο υπό την απειλή του αερίου

Από τη στιγμή της έκρηξης, τα σωστικά συνεργεία καταβάλλουν απεγνωσμένες προσπάθειες για να φτάσουν στα άτομα που ενδέχεται να έχουν θαφτεί κάτω από τα ερείπια.

Ωστόσο, είναι υποχρεωμένοι να προχωρούν με εξαιρετική προσοχή, καθώς υπάρχει ακόμα διαρροή αερίου, η μυρωδιά του οποίου έχει κατακλύσει ολόκληρο τον δρόμο.

Για τον λόγο αυτό, οι πυροσβέστες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν βαριά μηχανήματα.

Ένας διασώστης που συμμετέχει στην επιχείρηση δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ένας σπινθήρας και θα μπορούσε να σημειωθεί άλλη μια έκρηξη».

Σύμφωνα με τη BILD, η βαλβίδα διακοπής του αερίου βρίσκεται κάτω από τα χαλάσματα του σπιτιού.

Επειδή το προσωπικό έκτακτης ανάγκης δεν μπορεί να προσεγγίσει τη βαλβίδα, η πυροσβεστική υπηρεσία και η THW (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας) προσπαθούν αυτή τη στιγμή να σκάψουν την οδό James-von-Moltke-Straße προκειμένου να κόψουν την κεντρική παροχή του αγωγού φυσικού αερίου.

Ποιοι γλίτωσαν την τελευταία στιγμή και ποιοι παγιδεύτηκαν

Όπως αποκαλύπτει η γερμανική εφημερίδα, αρκετοί τουρίτσες είχαν προγραμματίσει να κάνουν check-in στο συγκεκριμένο κτίριο διαμερισμάτων στο Γκέρλιτς της Σαξονίας τη Δευτέρα.

Μετά την έκρηξη, αρχικά είχε αναφερθεί η εξαφάνιση πέντε ατόμων.

Αργότερα, ωστόσο, έγινε σαφές ότι δύο Πολωνοί εργάτες βρίσκονταν ακόμη καθ’ οδόν, ξεφεύγοντας έτσι την τελευταία στιγμή από την καταστροφή.

Τα υπόλοιπα τρία άτομα, ανάμεσα στα οποία δύο γυναίκες από τη Ρουμανία (25 και 26 ετών) και ένας 48χρονος άνδρας με γερμανοβουλγαρική υπηκοότητα, είχαν προφανώς ήδη εγκατασταθεί στα δωμάτιά τους όταν το κτίριο εξερράγη και κατέρρευσε γύρω στις 5:30 μ.μ. τοπική ώρα.

Ένα μεγάλο κενό έχει μείνει έκτοτε στη σειρά των ιστορικών κτιρίων της περιοχής.

Εκκένωση των διπλανών κτιρίων

Τα γειτονικά σπίτια εκκενώθηκαν αμέσως. Ευτυχώς, το κτίριο που κατέρρευσε ήταν κατά έναν όροφο χαμηλότερο από τα υπόλοιπα κτίσματα, γεγονός που αποδείχθηκε σωτήριο για τη σταθερότητα της περιοχής.

«Διαφορετικά, οι ενιαίες κορυφογραμμές των σκεπών θα είχαν προκαλέσει την κατάρρευση ολόκληρου του δρόμου σαν χάρτινος πύργος», δήλωσε ένας πυροσβέστης στην BILD.

Ένας πολιτικός μηχανικός αναμένεται να αξιολογήσει τις επόμενες ώρες αν και σε ποιο βαθμό έχουν υποστεί ζημιές τα γειτονικά σπίτια.

