Γιαννούλης στον Realfm 97,8: Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όσο είναι πρόεδρος ο Σωκράτης Φάμελλος

Ευανθία Τασσοπούλου

Πολιτική

Γιαννούλης
«Αμέσως μετά τις 26 Μαΐου θα ανοίξει, με γενναιότητα και ειλικρίνεια, ένας ουσιαστικός διάλογος με πολιτικές δυνάμεις και πρόσωπα για να υπάρξει πανστρατιά του προοδευτικού χώρου» δήλωσε στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα, ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Χρήστος Γιαννούλης.

«Πρέπει να φέρουμε στο προσκήνιο την προοπτική της πολιτικής αλλαγής. Γιατί ο στόχος πρέπει να είναι η πρώτη θέση στις εκλογές» περιέγραψε.

«Έχουμε μια Βουλή που είναι ανοιχτή. Παράγεται σημαντικό έργο. Δεν αντιλαμβάνομαι, ποιος είναι ο λόγος να παραιτηθούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία για να αποδείξουν ότι στηρίζουν την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα; Την στηρίζουν αφού στην ουσία είναι μια αδελφική πολιτική δεξαμενή» σχολίασε.

«Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου, όπως έχω υποχρέωση ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και όσο βρίσκεται ο Σωκράτης Φάμελλος στη θέση του προέδρου. Αυτή είναι η εντολή που έχω λάβει από τους πολίτες και θα την τιμήσω» επεσήμανε.

«Πρέπει να κάνουμε πίσω για να στηρίξουμε αυτό που μπορεί να φέρει την αλλαγή στην πολιτική. Χωρίς εγωισμούς. Δεν θα επέλεγα την κα Καρυστιανού» είπε ο κ. Γιαννούλης.

