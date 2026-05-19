Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ο εισαγγελέας προτείνει την παραπομπή των 4 αστυνομικών σε δίκη για κακούργημα

Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, την 1η Απριλίου 2024, προτείνει ο εισαγγελέας.

Συγκεκριμένα, προτείνει να παραπεμφθούν οι τέσσερις κατηγορούμενοι στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών που θα οριστεί από τον κ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, για να δικαστούν ως υπαίτιοι του ότι «στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, την 1-4-2024, ενεργώντας από πρόθεση, δια παραλείψεως εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από το νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους, από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος».

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, «ο 1ος κατηγορούμενος , ως Αρχιφύλακας εκτελών χρέη σκοπού καταστήματος Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, την 1-4-2024, ενεργώντας από πρόθεση, άφησε αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχει στην προστασία του και συγκεκριμένα, ενώ είχε από το νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβεί σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος, από την πράξη του δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος. Συγκεκριμένα, ενώ γνώριζε ότι η Κυριακή ΓΡΙΒΑ προσήλθε στο ως άνω Αστυνομικό Τμήμα φοβούμενη για τη σωματική της ακεραιότητα και καταγγέλλοντας τον πρώην σύντροφό της για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, και ενώ είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να ενεργήσει κατά το υπηρεσιακό του καθήκον, ήτοι να αγρυπνά για την πρόληψη κάθε εγκλήματος και να προστατεύει κάθε άτομο του οποίου η ασφάλεια απειλείται, μη ευρισκόμενος, ως όφειλε, εκτός του φυλακίου, δεν ήταν σε ετοιμότητα και δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι σε απόσταση 30 μ από το φυλάκιο, οι πρώην σύντροφος της καταγγέλλουσας, κινήθηκα πεζός, φέροντας μαχαίρι, και προσέγγισε την καταγγέλλουσα, η οποία βρισκόταν έξωθεν του Α.Τ., και σε απόσταση 1,5 μ. από το φυλάκιο, εντός του οποίου αυτός εξακολουθούσε να ευρίσκεται, και της επιτέθηκε με σφοδρότητα με μαχαίρι τραυματίζοντας αυτήν θανάσιμα, ήτοι δεν ενήργησε κατά τα ανωτέρω, ως όφειλε, για την αποτροπή της εκδηλωθείσας επίθεσης σε βάρος της Κυριακής ΓΡΙΒΑ, και δεν προστάτευσε την τελευταία, η οποία απειλούνταν εντός του χώρου αρμοδιότητάς του, ούτε προέβη σε ενέργειες αφοπλισμού του δράστη, αν και γνώριζε ότι με τις ως άνω παραλείψεις του ήταν δυνατό η καταγγέλλουσα να περιέλθει σε κατάσταση αβοήθητη, δηλαδή σε κατάσταση ενδεχομένου κινδύνου, εντούτοις αποδέχθηκε το ενδεχόμενο αυτό. Από την πράξη του αυτή προκλήθηκε ο θάνατος της καταγγέλλουσας, καθόσον ο κίνδυνοι πραγματώθηκε με τη θανάτωση αυτής από τον πρώην σύντροφο της Κ.Α., ο οποίος την ανέμενε έξωθεν του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων».

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, «η 2η κατηγορούμενη ως Αστυνόμος Β΄, ασκούσα καθήκοντα Υποδιοικητή του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, και εκτελώντας διατεταγμένη υπηρεσία Επόπτη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, την 1-4 2024, ενεργώντας από πρόθεση, δια παραλείψεως εξέθεσε άλλον και έτσι τον κατέστησε αβοήθητο ενώ είχε από νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβεί σε ενέργεια για την αποτροπή αποτελέσματος, από την πράξη της δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος. Συγκεκριμένα, κατά τον ανωτέρω τόπο χρόνο, ευρισκόμενη εντός του γραφείου του Αξιωματικού Υπηρεσίας του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, μαζί με την, αστυφύλακα εκτελούσα καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας, ενώ προσήλθε στο ανωτέρω γραφειακό χώρο η ΓΡΙΒΑ Κυριακή και επί παρουσίας της προέβη σε καταγγελία ότι ο πρώην σύντροφός της, βρίσκεται έξωθεν της οικίας της, αναφέροντας ότι αδυνατεί μεταβεί σε αυτή, φοβούμενη για τη σωματική της ακεραιότητα, αιτούμενη παράλληλα αστυνομική συνοδεία για τη μετάβασή της ειδικότερα τη διάθεση περιπολικού οχήματος, καίτοι είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να συντονίσει και να καθοδηγήσει τη συγκατηγορούμενή της, αξιωματικό υπηρεσίας, να ενεργήσει αυτεπαγγέλτως κατά το υπηρεσιακό της καθήκον και δη χωρίς την υποχρέωση καταβολής παραβόλου από την καταγγέλλουσα, ήτοι να προβεί στην καταγραφή των στοιχείων της καταγγέλλουσας Κυριακής ΓΡΙΒΑ και του πρώην συντρόφου της, καθώς και της περιγραφής αυτού, και συνεκτιμώντας την αναφορά της καταγγέλλουσας ότι σε προγενέστερο χρόνο είχε υποβάλει έγκληση εναντίον του ως άνω συντρόφου της για ποινικά αδικήματα σε βάρος της, να διαπιστώσει το επίπεδο κινδύνου που διέτρεχε, να παράσχει ενημέρωση για το δικαιώματα και τις δυνατότητες που είχε η καταγγέλλουσα στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας «Περί Οικογενειακής Βίας» και των υφιστάμενων διαταγών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για τη λήψη μέτρων προστασίας της, να επικοινωνήσει με το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής για τη μετάβαση πληρώματος περιπολικού στο σημείο, να διατάξει τον εντοπισμό και την προσαγωγή του πρώην συντρόφου της στο Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, εντός του πλαισίου πρόληψης τέλεσης αξιοποίνων πράξεων, προς αποτροπή τέλεσης αξιοποίνων πράξεων και διακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του, καθώς και να μεριμνήσει για τη διάθεση περιπολικού οχήματος προκειμένου να μεταφερθεί με ασφάλεια η καταγγέλλουσα στην οικία της, και δη με το υπ’ αριθ. Ε.Α. 31844 περιπολικό όχημα του Αστυνομικού Τμήματος που ήταν κατά το χρόνο εκείνο διαθέσιμα, ενόψει του ότι απόλυτη προτεραιότητα της υπηρεσίας της ήταν η προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας της καταγγέλλουσας, δεν ενήργησε κατά τα ανωτέρω, ως όφειλε, ζήτησε δε παράβολο για την εκ μέρους της παθούσας υποβολή εγκλήσεως, αν και γνώριζε ότι, με τις ανωτέρω παραλείψεις ήταν δυνατό η καταγγέλλουσα να περιέλθει σε κατάσταση αβοήθητη, δηλαδή σε κατάσταση ενδεχομένου κινδύνου, εντούτοις αποδέχθηκε το ενδεχόμενο αυτό. Από την πράξη της αυτή προκλήθηκε ο θάνατος της καταγγέλλουσας, καθόσον ο κίνδυνος πραγματώθηκε με τη θανάτωση αυτής από τον πρώην σύντροφο της, ο οποίος την ανέμενε έξωθεν του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων».

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, «η 3η κατηγορούμενη, ως Αστυφύλακας και ασκούσα καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, την 1-4 2024, ενεργώντας από πρόθεση, δια παραλείψεως εξέθεσε άλλον και έτσι τον κατέστησε αβοήθητο, ενώ είχε από το νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβεί σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος, από την πράξη της δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος. Συγκεκριμένα, κατά τον ανωτέρω τόπο και χρόνο, ενώ προσήλθε στο ανωτέρω Αστυνομικό Τμήμα η Κυριακή ΓΡΙΒΑ και κατήγγειλε ότι ο πρώην σύντροφός της, βρίσκεται έξωθεν της οικίας της, αναφέροντας ότι αδυνατεί να μεταβεί σε αυτή, φοβούμενη για τη σωματική της ακεραιότητα, αιτούμενη παράλληλα αστυνομική συνοδεία για τη μετάβασή της, και ειδικότερα τη διάθεση περιπολικού οχήματος, καίτοι είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να ενεργήσει κατά το υπηρεσιακό της καθήκον αναφορικά με τη διαχείριση του καταγγελλόμενου περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας, και δη αυτεπαγγέλτως, χωρίς την υποχρέωση καταβολής παραβόλου από την καταγγέλλουσα, ήτοι να προβεί στην καταγραφή των στοιχείων της καταγγέλλουσας ΓΡΙΒΑ Κυριακής και του πρώην συντρόφου της, καθώς και της περιγραφής αυτού, και, συνεκτιμώντας την αναφορά της καταγγέλλουσας ότι σε προγενέστερο χρόνο είχε υποβάλει έγκληση εναντίον του ως άνω συντρόφου της για ποινικά αδικήματα σε βάρος της, να διαπιστώσει το επίπεδο κινδύνου που διέτρεχε, να παράσχει ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που είχε η καταγγέλλουσα στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας «Περί Οικογενειακής Βίας» και των υφιστάμενων διαταγών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για τη λήψη μέτρων προστασίας της, να επικοινωνήσει με το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής για τη μετάβαση πληρώματος περιπολικού στο σημείο, να διατάξει τον εντοπισμό και την προσαγωγή του πρώην συντρόφου της στο Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, εντός του πλαισίου πρόληψης τέλεσης αξιοποίνων πράξεων, προς αποτροπή τέλεσης αξιοποίνων πράξεων και διακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του, καθώς και να μεριμνήσει για τη διάθεση περιπολικού οχήματος, προκειμένου να μεταφερθεί με ασφάλεια η καταγγέλλουσα στην οικία της, και δη με το υπ’ αριθ. Ε.Α. 31844 περιπολικό όχημα του Αστυνομικού Τμήματος που ήταν κατά το χρόνο εκείνο διαθέσιμο, ενόψει του ότι απόλυτη προτεραιότητα της υπηρεσίας της ήταν η προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας της καταγγέλλουσας, δεν ενήργησε κατά τα ανωτέρω, ως όφειλε, ζήτησε δε παράβολο για την εκ μέρους της παθούσας υποβολή εγκλήσεως, αν και γνώριζε ότι με τις ανωτέρω παραλείψεις της, ήταν δυνατό η καταγγέλλουσα να περιέλθει σε κατάσταση αβοήθητη, δηλαδή σε κατάσταση ενδεχόμενου κινδύνου, εντούτοις αποδέχθηκε το ενδεχόμενο αυτό. Από την πράξη της αυτή προκλήθηκε ο θάνατος της καταγγέλλουσας, καθόσον ο κίνδυνος πραγματώθηκε με τη θανάτωση αυτής από τον πρώην σύντροφο της , ο οποίος την ανέμενε έξωθεν του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων«.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, «ο 4ος κατηγορούμενος, ως Αστυφύλακας, υπηρετών στην Άμεση Δράση Αττικής, και εκτελώντας διατεταγμένη υπηρεσία τηλεφωνητή στο κέντρο της ανωτέρω υπηρεσίας, την 1η Απριλίου 2024 και περί ώρα 22:20, ενεργώντας από πρόθεση, άφησε αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχει στην προστασία του και συγκεκριμένα, ενώ είχε από το νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβεί σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος, από την πράξη του δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος. Συγκεκριμένα κατά τον ανωτέρω τόπο και χρόνο, ενώ είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να ενεργήσει κατά το υπηρεσιακό του καθήκον, ήτοι, κληθείς από την καταγγέλλουσα Κυριακή ΓΡΙΒΑ, που του κατήγγειλε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, του γνωστοποίησε τα στοιχεία ταυτότητας και τη θέση της (έξωθεν Α.Τ. Αγίων Αναργύρων) και ζήτησε τη συνδρομή περιπολικού σχήματος προκειμένου να μεταβεί στην οικία της, διότι έξωθεν αυτής βρισκόταν ο πρώην σύντροφός της, που αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και, συνεπώς, η ίδια κινδύνευε, να ακούσει με προσοχή και ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσα του γνωστοποιήθηκαν, να εκτιμήσει τη βαρύτητα των καταγγελλομένων ούτως, ώστε να εντάξει τα περιστατικά ως επείγον συμβάν ενδοοικογενειακής βίας, να προβεί σε καταγραφή των στοιχείων του πρώην συντρόφου της καταγγέλλουσας, καθώς και της περιγραφής αυτού, να προωθήσει την καρτέλα του συμβάντος στον εκτελούντα καθήκοντα Εκφωνητή της Υπηρεσίας του ως «κάρτα υψηλής προτεραιότητας», προκειμένου να κινηθεί άμεσα περιπολικό προς την περιοχή για την ανεύρεση και την προσαγωγή του δράστη εντός των ορίων του αυτοφώρου και για την ασφαλή μετάβαση της καταγγέλλουσας στην κατοικία της, εφαρμόζοντας την προβλεπόμενη για τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας διαδικασία άμεσης αστυνομικής ανταπόκρισης, αλλά και εντός του πλαισίου πρόληψης τέλεσης αξιοποίνων πράξεων και για τη διακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του, δεν ενήργησε κατά τα ανωτέρω, ως όφειλε, προς αποτροπή της επίθεσης του ανωτέρω, ακόμη και μετά την ενημέρωση από την καταγγέλλουσα ότι ο πρώην σύντροφος της την είχε ακολουθήσει και βρισκόταν έξωθεν του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, όπου βρισκόταν και η ίδια, αν και γνώριζε ότι με τις ανωτέρω παραλείψεις του ήταν δυνατό η καταγγέλλουσα να περιέλθει σε κατάσταση αβοήθητη, δηλαδή σε κατάσταση ενδεχομένου κινδύνου, εντούτοις αποδέχθηκε το ενδεχόμενο αυτό. Από την πράξη του αυτή προκλήθηκε θάνατος της καταγγέλλουσας, καθόσον ο κίνδυνος πραγματώθηκε με τη θανάτωση αυτής από τον πρώην σύντροφο της, ο οποίος την ανέμενε έξωθεν του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων».

Ο εισαγγελέας προτείνει ακόμη: