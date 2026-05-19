Νίκος Ανδρουλάκης: «Η 19η Μαΐου αποτελεί μια μαύρη επέτειο για την ιστορία του Ελληνισμού»

Άννα Δόλλαρη

Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης
«Η 19η Μαΐου αποτελεί μια μαύρη επέτειο για την ιστορία του Ελληνισμού», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, για τη σημερινή Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Ο κ. Ανδρουλάκης πρόσθεσε πως «107 χρόνια μετά παραμένει επίκαιρος και αναγκαίος όσο ποτέ ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της τεράστιας σφαγής, που συντελέστηκε την αυγή του 20ού αιώνα».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει σταθεί διαχρονικά αλληλέγγυο στο πλευρό των Ελλήνων του Πόντου και στον αγώνα τους για δικαιοσύνη. Με πρωτοβουλία του αείμνηστου Μιχάλη Χαραλαμπίδη καθιερώθηκε από το 1994 η σημερινή ημέρα ως Ημέρα Μνήμης της Ποντιακής Γενοκτονίας», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε ότι πλέον ήρθε ο καιρός να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω.

«Σε μια εποχή που οι αναθεωρητικές δυνάμεις επιθυμούν να επαναχαράξουν τον χάρτη και η φρίκη του πολέμου και ο εκτοπισμός πληθυσμών έχουν επιστρέψει, η διεθνής αναγνώριση της Ποντιακής Γενοκτονίας δεν αποτελεί μόνο ένα εθνικό στοίχημα, αλλά έναν πανανθρώπινο στόχο, γιατί μόνο η ισχυρή συλλογική μνήμη είναι ικανή να αποτρέψει ανάλογες θηριωδίες κατά της ανθρωπότητας», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

