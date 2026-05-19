Μητσοτάκης: Σήμερα η καρδιά του Ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας

«Σήμερα, η καρδιά του Ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας. Με αφορμή την Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ανατρέχουμε με συγκίνηση σε ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας: τη συστηματική εξόντωση 353.000 συμπατριωτών μας» σημειώνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«112 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ξεκίνησαν οι διωγμοί, οι εκτελέσεις, οι «πορείες θανάτου» στα βάθη της Ανατολίας, τα καταναγκαστικά τάγματα εργασίας, η μεταφορά αμάχων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Από τότε που μνημεία, εκκλησίες και μοναστήρια καταστράφηκαν και χωριά ολόκληρα παραδόθηκαν στις φλόγες. Παρά τη χρονική απόσταση, ωστόσο, οι αναμνήσεις παραμένουν ολοζώντανες. Θυμόμαστε τις μητέρες που έχασαν τα παιδιά τους. Τους άνδρες που χωρίστηκαν βίαια από τις συζύγους τους. Τους γέροντες που ξεριζώθηκαν από τη γη όπου οι πρόγονοί μας είχαν ζήσει για πάνω από τρεις χιλιετίες» αναφέρει.

«Το συστηματικό σχέδιο εξάλειψης των χριστιανικών πληθυσμών και του πολιτισμού τους απέτυχε. Και απέτυχε διότι οι επιζώντες που έφθασαν στη νέα πατρίδα, δεν είχαν μαζί τους πολλά, πέρα από τις εικόνες των αγίων τους και ένα άσβεστο φως. Αυτό που φώτισε τον δρόμο τους εδώ και τους επέτρεψε να μετατρέψουν τον πόνο σε προκοπή. Δεν αναβίωσαν απλώς ήθη και έθιμα. Έχτισαν νέες πόλεις, εμπλούτισαν την κουλτούρα μας και έγιναν η ραχοκοκαλιά του σύγχρονου κράτους. Στην ποντιακή κοινότητα οφείλουμε συνεπώς όχι μόνο χρέος μνήμης αλλά και χρέος ευγνωμοσύνης» καταλήγει στην ανάρτησή του.

11:58 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από Καρυστιανού και Αυγερινό κατά του Καραχάλιου

Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου για τον ισχυρισμό του ότι «η Καρυστ...
11:43 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Στην τελική ευθεία το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού – Τα πρόσωπα «κλειδιά» και η στρατηγική του νέου φορέα

Η Μαρία Καρυστιανού προχωρά στην ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, με την κατάθεση της ιδρυτικής δι...
11:35 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Σαμαράς: Προκαλεί μείζονα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Διδυμότειχο αλλά και Κύπρο

Με αφορμή την Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ο Αντώνης Σαμαράς σε δήλω...
11:26 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Νίκος Ανδρουλάκης: «Η 19η Μαΐου αποτελεί μια μαύρη επέτειο για την ιστορία του Ελληνισμού»

«Η 19η Μαΐου αποτελεί μια μαύρη επέτειο για την ιστορία του Ελληνισμού», δήλωσε ο πρόεδρος του...
