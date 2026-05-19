Βίντεο: Έπεσε σε κενό 7 μέτρων και σφήνωσε σε… κενό μεσοτοιχίας σινεμά – Παγιδεύτηκε για 12 ώρες

Ένας 30χρονος άνδρας στην Καλιφόρνια βρέθηκε πίσω από τα κάγκελα της φυλακής την Κυριακή, λίγες ώρες μετά τη δραματική διάσωσή του από την αστυνομία, όταν παγιδεύτηκε για σχεδόν 12 ώρες μέσα στη μεσοτοιχία ενός κινηματογράφου, έχοντας πέσει από ύψος πολλών μέτρων.

Ο Ισαάκ Βαλένθια συνελήφθη αμέσως μόλις απεγκλωβίστηκε από τον κοινό τοίχο που χωρίζει τον κινηματογράφο Maya Cinemas και μια καφετέρια με την ονομασία Brewje στην πόλη Σαλίνας, σύμφωνα με τις αρχές.

Το χρονικό του εντοπισμού

Το Αστυνομικό Τμήμα της Σαλίνας (SPD) ανακοίνωσε ότι ορισμένοι αστυνομικοί είχαν πάει να πάρουν καφέ πριν τελειώσει η βάρδιά τους, όταν άκουσαν αμυδρές κραυγές για βοήθεια να έρχονται από κάπου εκεί κοντά.

Οι υπάλληλοι εξήγησαν στους αστυνομικούς ότι είχαν ακούσει έναν θόρυβο νωρίτερα, αλλά είχε σταματήσει.

Οι αστυνομικοί συνέχισαν την έρευνα προτού συνειδητοποιήσουν ότι οι φωνές έμοιαζαν να έρχονται μέσα από τον τοίχο που χωρίζει την καφετέρια από το σινεμά.



«Οι αστυνομικοί χτύπησαν τον τοίχο και, προς έκπληξή τους, έλαβαν ένα χτύπημα ως απάντηση», έγραψε το Αστυνομικό Τμήμα της Σαλίνας. «Τότε ήταν που ανακάλυψαν τον Ισαάκ Βαλένθια παγιδευμένο μέσα στον τοίχο».

Πτώση 7 μέτρων σε στενό κενό

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Σαλίνας, τις οποίες επικαλέστηκε το δίκτυο KSBW8, ο Βαλένθια έπεσε από την οροφή του κινηματογράφου Maya Cinemas, κοντά στην κεντρική επιγραφή, μέσα σε ένα άνοιγμα διαστάσεων μόλις 30 επί 60 εκατοστών.

Οι αξιωματούχοι εκτίμησαν ότι ο ύποπτος έπεσε από ύψος περίπου 7 μέτρων πριν παγιδευτεί.

Το ειδησεογραφικό μέσο πρόσθεσε ότι ο ίδιος είπε στους αξιωματούχους πως δεν μπορούσε να κουνηθεί επειδή είχε σφηνώσει ανάμεσα σε μεταλλικά δοκάρια.

Ο Βαλένθια ανέφερε επίσης στους αστυνομικούς που ανταποκρίθηκαν στο συμβάν λίγο μετά τις 6 το πρωί, ότι βρισκόταν εγκλωβισμένος στον τοίχο από τις 9 το βράδυ της προηγούμενης ημέρας.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού

Σύμφωνα με την Daily Mail, οι διασώστες χρειάστηκαν περίπου 2 ώρες για να βγάλουν τον Βαλένθια, γεγονός που σημαίνει ότι παρέμεινε παγιδευμένος για σχεδόν 12 ώρες συνολικά.

«Η Πυροσβεστική της Σαλίνας ανταποκρίθηκε και αρχικά έκοψε τον τοίχο της καφετέριας Brewje, μόνο και μόνο για να βρει ένα άλλο στρώμα από τσιμεντόλιθους και σκυρόδεμα πίσω από αυτόν», δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Το SPD πρόσθεσε ότι οι πυροσβέστες έπρεπε τελικά να κόψουν ένα μεγάλο τμήμα του παρακείμενου τοίχου για να απελευθερώσουν τον 30χρονο.

Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης, ο Βαλένθια μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για έναν ελαφρύ τραυματισμό στην πλάτη. Αφού πήρε εξιτήριο, οδηγήθηκε στα κρατητήρια της κομητείας Μοντερέι με την κατηγορία της διάρρηξης.

Οι αρχές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την έκβαση της επιχείρησης, συγχαίροντας τους ένστολους