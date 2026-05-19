Ένταση στη Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον Γεωργαντά για παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας – Η απάντηση του προέδρου της Βουλής

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Όλα ξεκίνησαν κατά τη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου και άλλες διατάξεις». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου πήρε τον λόγο και κατέθεσε αίτημα προς τον πρόεδρο της βουλής και στον προεδρεύοντα, για αναβολή της συνεδρίασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας της, καθώς όπως υποστήριξε: «δεν πληρούται καμία συνταγματική και νόμιμη προϋπόθεση για να γίνει αυτή η συνεδρίαση».

«Έγινε μία άγρια συνεδρίαση την περασμένη Παρασκευή με κακοποιητικές συμπεριφορές και τραμπουκισμούς του κ. Γεωργαντά και των βουλευτών της ΝΔ, με προεξάρχοντα τον Βασίλη Υψηλάντη, που άσκησε και σωματική απειλή εναντίον μου. Σηκώθηκε, χτύπαγε τα χέρια του και απείλησε μέσα στην επιτροπή. Έτερος βουλευτής της ΝΔ, ο Λευτέρης Κτιστάκης, με συκοφάντησε» πρόσθεσε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Στην συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τον Β΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής, Γιώργο Γεωργαντά, για παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας.

«Ουδέποτε έγινε νόμιμη συνεδρίαση, ο κ. Γεωργαντάς έχει υποπέσει σε παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας και θα έπρεπε να έχει αρνηθεί να προεδρεύσει στην επιτροπή. Αντ’ αυτού τραμπούκιζε εμένα και κανοναρχούσε την επιτροπή. Ολόκληρη η αντιπολίτευση αποχώρησε καταγγέλλοντας και στη συνέχεια μία έκθεση δήθεν την επιτροπή για άρση ασυλίας. Πρόκειται για προκλητικά ακραίες διαδικασίες για τις οποίες ενιστάμεθα» ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Κωνσταντοπούλου.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων της Βουλής, κ. Γεωργαντάς, κήρυξε την έναρξη της συζήτησης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να παίρνει τον λόγο και να δηλώνει ότι ο κ. Γεωργαντάς δεν μπορεί να προεδρεύει στη διαδικασία.

«Κ. Γεωργαντά δεν μπορείτε να προεδρεύετε στη διαδικασία αυτή καθώς έχετε υποπέσει σε πάρα πολύ σοβαρή παράβαση των καθηκόντων σας, έχετε την προηγουμένη της συνεδρίασης της επιτροπής στις 15/5, προβεί σε ακραίες παραβιάσεις του κανονισμού, υπέρ του ψευδομηνυτή και αντιπροέδρου του κόμματός σας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Φροντίσατε να του δώσετε τον λόγο για να με συκοφαντήσει, στη συνέχεια διακόψατε την συνεδρίαση ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος και υπήρχαν 6 λεπτά και μπορούσα να πάρω τον λόγο για να απαντήσει» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σε εκείνο το σημείο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατέθεσε στα πρακτικά φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονται ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Γιώργος Γεωργαντάς.

«Καταθέτω στα πρακτικά τις φωτογραφίες σας με τον Γεωργιάδη, όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρείχατε. Μπορείτε εσείς να προεδρεύετε; Έχετε ξεκάθαρη μεροληψία εναντίον μου, οργανώσατε κατασυκοφάντησή μου, πήγατε και είπατε ψευδώς ότι δεν καλούμαι εγώ κατεπειγόντως αλλά δήθεν με ειδοποίησαν και δεν πήγαινα να παραλάβω εγώ τις δικογραφίες. Γεγονός ψευδέστατο» τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η απάντηση του Γιώργου Γεωργαντά

«Έχετε ζητήσει την εξαίρεσή μου. Κατά τον κανονισμό, όποιος θέτει οποιοδήποτε ζήτημα για τον προεδρεύοντα, μπορεί να καταθέσει μομφής. Αυτός είναι ο τρόπος και ο μόνος δρόμος» ανέφερε αρχικά ο κ. Γεωργαντάς.

«Στην Επιτροπή Δεοντολογίας έγινε και εκεί αίτημα εξαίρεσής μου για τους ίδιους λόγους και παρόλο που δεν προβλέπεται από τον κανονισμό αποχώρησα από την έδρα για να γίνει η ψηφοφορία επί του αιτήματος εξαίρεσής μου. Το αίτημα αυτό υπερψηφίστηκε μόνο από την Πλεύση Ελευθερίας και ευχαριστώ τους συναδέλφους για την εμπιστοσύνη» πρόσθεσε ο κ. Γεωργαντάς.

Σχετικά για τις δικογραφίες, ο πρόεδρος της Βουλής ανέφερε: «Για τις σημερινές δικογραφίες η Ζωή Κωνσταντοπούλου έλαβε γνώση στη μία δικογραφία στις 3/3/26, δηλαδή 2 μήνες και 12 ημέρες πριν από την συνεδρίαση, και στη δεύτερη 10 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Το ζήτημα που ανέκυψε σε σχέση με την ημερομηνία της συνεδρίασης και σε σχέση με την κλήση, να πω ότι η συνεδρίαση έγινε την 3η ημέρα μετά την κλήση».

Αναφορικά με τις φωτογραφίες που έδειξε στη Βουλή η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κ. Γεωργαντάς υποστήριξε: «Δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κάποιου. Είχα τα γενέθλιά μου στις 7 Μαΐου και γι’ αυτό μου ευχήθηκε ο κ. Γεωργιάδης».

Ακολούθησε και η εξής στιχομυθία: