Μαλδίβες: Ανασύρθηκαν οι σοροί δύο δυτών

Οι πολύπλοκες επιχειρήσεις ανέλκυσης των σορών των Ιταλών δυτών που έχασαν τη ζωή τους στις Μαλδίβες ξεκίνησαν σήμερα. Φινλανδοί δύτες ανέσυραν τις σορούς δύο θυμάτων: του βιολόγου Φεντερίκο Γκουαλτιέρι και της καθηγήτριας Μόνικα Μοντεφαλκόνε.

«Οι άλλοι δύο μπορεί να ανασυρθούν αύριο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Μαλδίβων, Μοχάμεντ Χουσεΐν Σαρίφ, σε μια επιχείρηση που χαρακτηρίζεται ως «τεχνικά περίπλοκη».

Εν τω μεταξύ, οι αρχές του αρχιπελάγους διερευνούν την εγκυρότητα των αδειών των πέντε Ιταλών δυτών για κατάδυση σε βάθος άνω των 50 μέτρων.

Τα δύο πτώματα φέρονται να βρέθηκαν στον τρίτο θάλαμο του σπηλαίου, ανασύρθηκαν στην επιφάνεια και μεταφέρθηκαν στο σκάφος διάσωσης.

Επιχειρήσεις ανέλκυσης των σορών

Οι επιχειρήσεις ανάκτησης συντονίστηκαν από την ομάδα της DAN Europe, η οποία αποτελούνταν από τους Φινλανδούς σπηλαιολόγους Σάμι Πακάρινεν, Γιένι Γουέστερλουντ και Πάτρικ Γκρόνκβιστ.

Η ελίτ αυτή ομάδα έχει τη δυνατότητα να καταδύεται σε βάθη που αγγίζουν τα 150 μέτρα — μια βασική ικανότητα που βοήθησε στον εντοπισμό των τουριστών.

«Η διαδικασία ανάσυρσης περιλαμβάνει την τοποθέτηση οδηγών σχοινιών και σχοινιών ανάσυρσης από την επιφάνεια μέχρι το επίπεδο του σπηλαίου, με επακόλουθη συντονισμένη μεταφορά στην ομάδα της Ακτοφυλακής», ανέφερε η DAN Europe.

Οι δραστηριότητες συνεχίζονται σε στενό συντονισμό με τις τοπικές αρχές, ενώ η οργάνωση πρόσθεσε ότι θα προχωρήσει σε επίσημη ενημέρωση νωρίς το απόγευμα, αμέσως μετά την επιστροφή των δυτών από την επιχειρησιακή αποστολή.

Για την ανάσυρση χρησιμοποιείται εξειδικευμένος εξοπλισμός που παραχωρήθηκε από τη Βρετανία και την Αυστραλία, συμπεριλαμβανομένων υποβρύχιων σκούτερ και φιαλών αερίου που ανακυκλώνουν τον αέρα.

Κάθε προσπάθεια κατάδυσης και ανάκτησης διαρκεί περίπου τρεις ώρες και ματαιώνεται αμέσως εάν εντοπιστεί οποιοδήποτε εμπόδιο.

Το πόσο επικίνδυνη είναι η αποστολή αποδείχθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο το Σάββατο, όταν ένας στρατιωτικός δύτης του στρατού των Μαλδίβων, ο Μοχάμεντ Μαχούντι, έχασε τη ζωή του από τη νόσο των δυτών, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών της τραγωδίας στους έξι.

Η Εισαγγελία της Ρώμης διερευνά την υπόθεση ανθρωποκτονίας εξ αμελείας για τον θάνατο πέντε Ιταλών στις Μαλδίβες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι εισαγγελείς στην Πιατσάλε Κλόντιο θα διατάξουν νεκροψίες στις σορούς μόλις επιστρέψουν στην Ιταλία.

Οι ερευνητές, οι οποίοι θα αναθέσουν την υπόθεση στις αρχές επιβολής του νόμου, θα ανακρίνουν επίσης τους Ιταλούς που επέβαιναν στο πλοίο «Duke of York».