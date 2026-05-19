Ισπανία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας τέσσερις

Ένα αποτρόπαιο έγκλημα συγκλονίζει τη νότια Ισπανία, καθώς ένας ένοπλος άνοιξε πυρ στην πόλη Ελ Εχίδο της Αλμέιρα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν ακόμη τέσσερις, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και δύο ανήλικοι.

Η αιματηρή επίθεση έχει θέσει σε ύψιστο συναγερμό τις τοπικές αρχές, οι όποιες έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η El Pais, οι πρώτες αναφορές για το περιστατικό καταγράφηκαν γύρω στις 11:15 μ.μ. τοπική ώρα.

Το μακελειό εκτυλίχθηκε στην περιοχή που είναι γνωστή ως «Ελ Καναλίγιο», κοντά στη γειτονική κωμόπολη Μπαλανέγρα.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης είναι ένας άνδρας, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει αμέσως μετά την πράξη του.

Αμέσως μετά το βίαιο επεισόδιο, η κινητοποίηση των αρχών και των διασωστών ήταν άμεση προκειμένου να αποκλειστεί η περιοχή και να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους αιμόφυρτους ανθρώπους.