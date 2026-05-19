Θάντερ – Σπερς 115-122: Γουεμπανιάμα από άλλον πλανήτη και break στην Οκλαχόμα – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

Βίκτορ Γουεμπανιάμα
πηγή: AP Photo/Nate Billings
Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έδωσε μια παράσταση επιπέδου MVP μέσα στην Οκλαχόμα Σίτι και οδήγησε τους Σαν Αντόνιο Σπερς σε τεράστιο «διπλό» με 122-115 απέναντι στους Θάντερ, έπειτα από δύο παρατάσεις, στο πρώτο παιχνίδι των τελικών της Δυτικής Περιφέρειας του NBA.

Λίγες ώρες αφότου ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ παρέλαβε το βραβείο του MVP της σεζόν πριν από το τζάμπολ, ο Γουεμπανιάμα φρόντισε να κλέψει την παράσταση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 41 πόντους, 24 ριμπάουντ και τρία μπλοκ.

Ο 22χρονος άσος έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του NBA με παιχνίδι 40+ πόντων και 20+ ριμπάουντ σε ματς playoffs, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ από το 1970. Παράλληλα, έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των Σπερς μετά τον Ντέιβιντ Ρόμπινσον που καταγράφει 40 πόντους και 20 ριμπάουντ σε αγώνα postseason, ενώ μαζί με τον Γουίλτ Τσάμπερλεϊν είναι οι μοναδικοί με 40+ πόντους και 20+ ριμπάουντ στο ντεμπούτο τους σε τελικούς περιφέρειας.

Ο Γάλλος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 14/25 σουτ και 12/13 βολές, όμως δεν ήταν μόνος. Ο rookie Ντίλαν Χάρπερ πραγματοποίησε επίσης σπουδαία εμφάνιση με 24 πόντους, 11 ριμπάουντ, επτά κλεψίματα και έξι ασίστ, παίρνοντας φανέλα βασικού αντί του τραυματία ΝτιΆαρον Φοξ. Ο Χάρπερ έγινε ο μοναδικός rookie μετά τον Μάτζικ Τζόνσον με 20+ πόντους, 10+ ριμπάουντ, πέντε+ ασίστ και πέντε+ κλεψίματα σε τελικούς περιφέρειας.

Για τους Θάντερ, ο Σέι είχε 24 πόντους, 12 ασίστ και πέντε κλεψίματα, αλλά με μόλις 7/23 σουτ. Σημαντική βοήθεια έδωσε ο Άλεξ Καρούζο, ο οποίος πέτυχε 31 πόντους (ρεκόρ καριέρας στα playoffs) με οκτώ τρίποντα, ενώ ο Τζέιλεν Γουίλιαμς επέστρεψε από τραυματισμό με 26 πόντους.

