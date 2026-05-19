Μαρινάκης για τη Γενοκτονία των Ποντίων: «Η ηθική δικαίωση των θυμάτων και η διατήρηση της μνήμης αποτελούν χρέος όλων μας»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

Μαρινάκης
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

«Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου αποτελεί ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της ιστορίας του Ελληνισμού» αναφέρει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, για την Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων:

Και προσθέτει: «Ένα έγκλημα που έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη των απανταχού Ελλήνων, αλλά ιδιαίτερα στις ψυχές των ανθρώπων που κουβαλούν αυτή την καταγωγή και τη μνήμη των προγόνων τους. Είμαι κι εγώ μέρος της κληρονομιάς της μνήμης, καθώς η γιαγιά μου ήταν από τον Πόντο. Οι αφηγήσεις, οι μνήμες και η δύναμη αυτών των ανθρώπων δεν αποτελούν μόνο οικογενειακή παρακαταθήκη, αλλά μέρος της ιστορικής μας συνείδησης».

«Η ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας, η ηθική δικαίωση των θυμάτων και η διατήρηση της μνήμης αποτελούν χρέος όλων μας. Όχι μόνο ως φόρο τιμής σε όσους χάθηκαν, αλλά και ως διαρκή υπενθύμιση ότι η ανθρωπότητα δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψει την επανάληψη πολιτικών που οδηγούν στον διωγμό, τον ξεριζωμό και την εξόντωση αμάχων πληθυσμών» προσθέτει.

«Τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων με σεβασμό, ευθύνη και ιστορική συνείδηση» καταλήγει ο Παύλος Μαρινάκης.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απρόσμενο όφελος από κοινό φάρμακο: Μειώνει κρίσεις άσθματος και ημικρανίες, σύμφωνα με δύο νέες μελέτες

ΕΣΥ: Ενίσχυση με 1.131 νέες θέσεις γιατρών και νέα κίνητρα στελέχωσης

Kεραμέως: Καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Τι είπε για την απόφαση του ΣτΕ

ΗΠΑ: Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο για την αμυντική συνεργασία ΗΠΑ και Ελλάδας

Κενό ασφαλείας μηδενικής ημέρας στα Windows επιτρέπει την απόκτηση προνομίων SYSTEM

Το «απίστευτο» LED που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα
περισσότερα
10:17 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Φεύγουν οι Patriot, πάνε Mirage στην Κάρπαθο – Μόνιμη παρουσία μαχητικών και στην Κύπρο

Αλλαγή επιχειρησιακού δόγματος για τις Ένοπλες Δυνάμεις, στον απόηχο της απόφασης του ΚΥΣΕΑ γι...
08:26 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Φάμελλος: Πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα

«Ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές θα κατέβει με ενωτικό προοδευτικό σχήμα» είπε σε συνέντευξή το...
07:14 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Το διπλό πρόσωπο της Γερμανίας στους αμυντικούς εξοπλισμούς και πώς η Ελλάδα έχασε την εμπιστοσύνη της

Η Γερμανία τα τελευταία χρόνια έχει κρατήσει ένα διττό προφίλ απέναντι σε Ελλάδα και Τουρκία, ...
22:32 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Αλέξης Τσίπρας: Στην πλατεία Θησείου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα – «Να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες»

Την επόμενη Τρίτη 26 Μαΐου στις 8  το βράδυ στην πλατεία Θησείου θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν