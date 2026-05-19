Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 63χρονος που κινείτο με τρίκυκλο στο αντίθετο ρεύμα – Δεν είχε δίπλωμα

Συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη ένας 63χρονος που οδηγούσε τρίκυκλη μοτοσικλέτα, κινούμενος αντίθετα στο οδόστρωμα και χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, πρόκειται για έναν υπήκοο Αιγύπτου, που συνελήφθη στην Τούμπα Θεσσαλονίκης. Μάλιστα διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσαν εις βάρος του οκτώ καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή φυλάκισης 54 μηνών.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε αναδιπλούμενος σουγιάς, ενώ οι καταδικαστικές αποφάσεις συνδέονται με παραβάσεις υγειονομικών διατάξεων.