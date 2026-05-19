Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 63χρονος που κινείτο με τρίκυκλο στο αντίθετο ρεύμα – Δεν είχε δίπλωμα

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

έλεγχοι Τροχαία
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη ένας 63χρονος που οδηγούσε τρίκυκλη μοτοσικλέτα, κινούμενος αντίθετα στο οδόστρωμα και χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, πρόκειται για έναν υπήκοο Αιγύπτου, που συνελήφθη στην Τούμπα Θεσσαλονίκης. Μάλιστα διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσαν εις βάρος του οκτώ καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή φυλάκισης 54 μηνών.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε αναδιπλούμενος σουγιάς, ενώ οι καταδικαστικές αποφάσεις συνδέονται με παραβάσεις υγειονομικών διατάξεων.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απρόσμενο όφελος από κοινό φάρμακο: Μειώνει κρίσεις άσθματος και ημικρανίες, σύμφωνα με δύο νέες μελέτες

ΕΣΥ: Ενίσχυση με 1.131 νέες θέσεις γιατρών και νέα κίνητρα στελέχωσης

Kεραμέως: Καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Τι είπε για την απόφαση του ΣτΕ

ΗΠΑ: Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο για την αμυντική συνεργασία ΗΠΑ και Ελλάδας

Κενό ασφαλείας μηδενικής ημέρας στα Windows επιτρέπει την απόκτηση προνομίων SYSTEM

Το «απίστευτο» LED που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα
περισσότερα
10:26 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ο εισαγγελέας προτείνει την παραπομπή των 4 αστυνομικών σε δίκη για κακούργημα

Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση δολοφονί...
09:41 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Συνελήφθη ζευγάρι Τούρκων στη Λέσβο – Είχαν στις αποσκευές τους περισσότερα από 200 φυσίγγια

Ένα ζευγάρι Τούρκων συνελήφθη το πρωί της Κυριακής (19/5) στη Λέσβο με την κατηγορία «περί όπλ...
09:18 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 45χρονη μητέρα για έκθεση ανηλίκου – Άφησε μόνη στο σπίτι την 4χρονη κόρη της

Για έκθεση ανηλίκου συνελήφθη μία 45χρονη στις Συκιές Θεσσαλονίκης, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχ...
08:57 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Smartphones: Πάνω από 5,3 δισ. αχρησιμοποίητες συσκευές – Γιατί οι καταναλωτές κρατούν τα κινητά τους στα συρτάρια

Η αγορά των smartphones συνεχίζει να εξελίσσεται με εντυπωσιακή ταχύτητα. Οι συσκευές γίνονται...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν