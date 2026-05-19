Αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα – Κραδασμοί και αποχωρήσεις σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Ριζικές ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό αναμένεται να φέρει η επίσημη ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου από το Θησείο, προκαλώντας ισχυρούς κλυδωνισμούς στον χώρο της Αριστεράς. Οι διεργασίες στα κόμματα του αριστερού και κεντροαριστερού χώρου είναι ήδη έντονες, με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετούνται πλέον ανοιχτά υπέρ του νέου πολιτικού φορέα του πρώην πρωθυπουργού, δηλώνοντας εμμέσως… πρόθεση μετακόμισης.

Παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή στο νέο εγχείρημα προϋποθέτει την εγγραφή τους ως απλά μέλη μέσω της επίσημης διαδικασίας, η μαζική εισροή βουλευτών και στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εγκυμονεί έναν σοβαρό κίνδυνο: να εκληφθεί ο νέος φορέας από τους προοδευτικούς ψηφοφόρους ως μια απλή αναπαραγωγή ή συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ακριβώς είναι το σενάριο που η πλευρά Τσίπρα προσπαθεί πάση θυσία να αποφύγει, καθώς στόχος είναι να εκπέμψει ένα μήνυμα ανανέωσης αλλά και πολιτικής αξιοπιστίας, χωρίς να εγκλωβιστεί στα εσωκομματικά τραύματα και στις ισορροπίες της προηγούμενης περιόδου. Γι’ αυτό και, όπως σημειώνουν πρόσωπα που γνωρίζουν τον σχεδιασμό του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, δεν προβλέπονται «κλειδωμένες» θέσεις για τα παλαιά προβεβλημένα στελέχη, ενώ οι όποιες μετακινήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ θα γίνουν σταδιακά, με αυστηρά κριτήρια και σε καθαρά προσωπικό επίπεδο.

Στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα οι ρυθμοί είναι πυρετώδεις καθώς μπαίνουν οι τελικές πινελιές για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος. Η ομάδα των «οκτώ» υπό τον Γιώργο Βασιλειάδη έχει ήδη εγκατασταθεί σε νέα γραφεία στην οδό Φιλελλήνων, αναλαμβάνοντας τα οργανωτικά ζητήματα. Οι εξελίξεις φαίνεται πως επιταχύνθηκαν, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί πλέον κομβικό το πολιτικό του αποτύπωμα να μην περιορίζεται απλώς σε επίπεδο δυνητικής ψήφου, αλλά να αποκτήσει πιο χειροπιαστά χαρακτηριστικά.

Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι να μην παραχωρηθεί επιπλέον πολιτικός χώρος στον Νίκο Ανδρουλάκη για τη συνέχιση της δημοσκοπικής του ανόδου μετά το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, το βλέμμα είναι στραμμένο και στη Μαρία Καρυστιανού, οι ανακοινώσεις της οποίας θα προηγηθούν κατά πέντε ημέρες. Στα ραντάρ του επιτελείου της Αμαλίας βρίσκεται διαρκώς το γεγονός ότι αμφότεροι οι διεκδικητές της δεύτερης θέσης στοχεύουν στην προσέλκυση των πιο αριστερών ψηφοφόρων που παραμένουν αναποφάσιστοι.

Τρικυμία στην Κουμουνδούρου

Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει με καζάνι που βράζει, καθώς επικρατεί πολιτική αναταραχή μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Οι υποστηρικτές του βουλευτή Χανίων αφήνουν σαφείς αιχμές κατά του Σωκράτη Φάμελλου, προσάπτοντάς του ότι αναζητά γέφυρες συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, με το περιβάλλον του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να ξεκαθαρίζει ότι ο ίδιος παραμένει σταθερά προσηλωμένος στην ανασύνθεση και τη συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων, με μοναδικό στόχο την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την κυβερνητική αλλαγή.

Μάλιστα, το πρωί της Τρίτης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑΣωκράτης Φάμελλος, τοποθετήθηκε δημοσίως για πρώτη φορά για τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, τον Αλέξη Τσίπρα και τα επόμενα βήματα του κόμματος. Χωρίς καμία προσπάθεια να κρύψει την έντονη ενόχλησή του από την πρόσφατη ανάρτηση του βουλευτή Χανίων περί «κρυφής ατζέντας», και ερωτηθείς πώς αντιμετωπίζει τις ενστάσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τη διαγραφή του, και τα αιτήματα κάποιων για να επιστρέψει, απάντησε με ιδιαίτερα καυστικό ύφος:

«Αήθης, απαράδεκτη και χωρίς κανένα στοιχείο αλήθειας, η επίθεση του Παύλου Πολάκη στο πρόσωπό μου. Επίσης, παραβιάζει την ηθική αξιοπρέπεια του ΣΥΡΙΖΑ, που ως κόμμα της Αριστεράς, διαθέτει σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με άλλα κόμματα. Η διαγραφή του είναι μία απόφαση ειλημμένη και αδιαπραγμάτευτη».

Επιβεβαιώνοντας τους εσωτερικούς τριγμούς που ταλανίζουν εδώ και καιρό το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, απέρριψε κατηγορηματικά την δημόσια τοποθέτηση του μέλους της Κ.Ε του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Χατζησωκράτη, ο οποίος πρότεινε τη διάλυση του κόμματος με κατάθεση του τίτλου και του σήματός του στον Άρειο Πάγο και τη μεταβίβαση της περιουσίας του και της κρατικής του επιχορήγησης στο νέο κόμμα Τσίπρα.

«Απορρίπτω κάθετα την πρόταση του κ. Χατζησωκράτη. Απαράδεκτη η συζήτηση για διάλυση ή αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, πόσο μάλλον για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Συνεχίζοντας υπογράμμισε ότι: «Εμείς δεν κάνουμε πολιτική για τις καρέκλες, ούτε θέλουμε να πάμε πίσω. Μας ενδιαφέρει να πάμε μπροστά και να δώσουμε λύσεις στους πολίτες».

Σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε ότι: «Ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα υπήρξε αδιαμφισβήτητα καθοριστικός. Από δω και πέρα, στόχος μας είναι να συγκλίνουν οι πορείες, να υπάρξει σύνθεση και σύγκλιση όλων των προοδευτικών δυνάμεων».

Η διαγραφή του Παύλου Πολάκη είναι γεγονός πάντως ότι έχει προκαλέσει έντονες εσωκομματικές αντιδράσεις, με στελέχη του κόμματος να ζητούν αποκλιμάκωση και επιστροφή του βουλευτή, ο οποίος δηλώνει παρά τις εξελίξεις πως παραμένει σταθερά μέλος του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Ρένα Δούρου τόνισε την ανάγκη ενότητας στον προοδευτικό χώρο, επισημαίνοντας «ότι οι εσωτερικές συγκρούσεις αποδυναμώνουν την Αριστερά και τελικά ευνοούν τη Νέα Δημοκρατία».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Δημήτρης Παπαδημούλης υπογράμμισε πως «κανείς δεν περισσεύει» στη μάχη απέναντι στη Δεξιά, ασκώντας κριτική σε λογικές διαγραφών και εσωστρέφειας.



Υπέρ του Πολάκη τάχθηκε και ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, αφήνοντας αιχμές για την ηγεσία μέσω ανάρτησής του.

Παράλληλα, ο Νίκος Παππάς ζήτησε, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8, άμεση συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να υπάρξει εκτόνωση της κρίσης. Για τον Παύλο Πολάκη σημείωσε πως δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστεί από την Πολιτική Γραμματεία, υπογραμμίζοντας ότι άλλο είναι η Κοινοβουλευτική Ομάδα και άλλο το καταστατικό του κόμματος.

«Τη σύγκληση των οργάνων την έχω ζητήσει με δημόσια τοποθέτηση και εγώ θεωρώ ότι έχουμε καθυστερήσει. Εγώ δεν θα έκανα καμία δίκη προθέσεων. Θεωρώ ότι ο Σωκράτης Φάμελλος κάνει ό, τι μπορεί. Βεβαίως, ως προς την πυκνότητα των συνεδριάσεων, δεν είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε. Αυτό το έχω πει καθαρά. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει και αναταράξεις αν ήμασταν πιο συστηματικοί στις τυπικές μας υποχρεώσεις ως προς τις συνεδριάσεις μας. Δεν αποδίδω σε καμία περίπτωση προθέσεις αλλότριες στον Σωκράτη Φάμελλο. Αλίμονο! Ο πρόεδρός μας πιστεύω ότι κάνει ό, τι μπορεί. Περιοδεύει κτλ. Τώρα όμως έχει έρθει η ώρα να δούμε τι από αυτά τα οποία έχουμε βάλει ως στόχο, έχουμε υλοποιήσει, έχουμε καταφέρει να υλοποιήσουμε και τι δύναται να υλοποιηθεί».

Σχετικά με τα όσα γράφονται ότι ο Παύλος Πολάκης διεγράφη για να μη μείνει στα χέρια του η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παππάς επεσήμανε ότι «αυτό είναι ένα ακραίο σενάριο, το οποίο δεν μπορεί να έχει σχέση με την πραγματικότητα. Να έχεις στο μυαλό τέτοιο πράγμα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν το πιστεύω. Δεν ισχύει. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Πραγματικά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή εδώ που είμαστε θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει τις αναταραχές των τελευταίων 24ωρων. Να γίνει μία ενωτική γρήγορα συνεδρίαση, να δοθούν εκατέρωθεν διευκρινίσεις και να προχωρήσουμε όλοι μαζί».

Εκτός ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πλέον η βουλευτής Ελένη Αυλωνίτου, η οποία ανακοίνωσε την απόφασή της μέσω δημόσιας ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βάζοντας τελεία σε μια πολυετή πορεία ενεργής συμμετοχής στο κόμμα και στις εσωτερικές του διεργασίες.

Στην τοποθέτησή της, η Ελένη Αυλωνίτου αναφέρεται στη μακρά πολιτική της διαδρομή, επισημαίνοντας ότι «παραμένει σταθερά προσηλωμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της μάχης απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες». Παρά την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθαρίζει ότι δεν αποσύρεται από την πολιτική και κοινωνική δράση, τονίζοντας πως θα συνεχίσει να δίνει το «παρών» στους αγώνες και στις εξελίξεις της δημόσιας ζωής.

Εξελίξεις και στη Νέα Αριστερά

Ραγδαίες εξελίξεις φαίνεται πως δρομολογούνται και στη Νέα Αριστερά, καθώς την Παρασκευή (22/5), μία ημέρα πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, δεν αποκλείονται ταυτόχρονες αποχωρήσεις στελεχών και βουλευτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ πρόκειται να αποχωρήσουν τόσο από την Κοινοβουλευτική ομάδα όσο και από το κόμμα, επιλέγοντας την ανεξαρτητοποίησή τους.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι συγκεκριμένοι βουλευτές εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμπορευθούν με το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται να θέτει ως προϋπόθεση την παραίτησή τους από τη βουλευτική έδρα πριν από οποιαδήποτε επίσημη ένταξη. Παράλληλα, στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς επικρατεί έντονος προβληματισμός.

Στελέχη όπως η Σία Αναγνωστοπούλου και η Θεανώ Φωτίου εμφανίζονται να έχουν επιφυλάξεις απέναντι σε μια ενδεχόμενη αποχώρηση, εκφράζοντας αμφιβολίες για τη σκοπιμότητα μιας τέτοιας κίνησης στην παρούσα συγκυρία. Την ίδια στιγμή, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης συνεχίζει τις επαφές με πολιτικές και οικολογικές δυνάμεις, στο πλαίσιο της προσπάθειας ανασυγκρότησης του ευρύτερου αριστερού χώρου, με νέες συναντήσεις να προγραμματίζονται το επόμενο διάστημα.

Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν τη βαθιά αναδιάταξη που βρίσκεται σε εξέλιξη στον χώρο της ελληνικής Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς.

Η πιθανή δημιουργία νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα λειτουργεί ως πόλος συσπείρωσης, για στελέχη που θεωρούν ότι ο κατακερματισμός του χώρου περιορίζει την πολιτική επιρροή της αντιπολίτευσης. Ταυτόχρονα, η απαίτηση για παραίτηση από τις βουλευτικές έδρες δείχνει μία προσπάθεια «οικοδόμησης» ενός νέου πολιτικού σχήματος με όρους «πολιτικής επανεκκίνησης» και όχι απλής μεταγραφής στελεχών.

Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν η νέα πρωτοβουλία μπορεί να ενώσει ουσιαστικά τον προοδευτικό χώρο ή αν θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερο κατακερματισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες πολιτiκών κύκλων, το Μέγαρο Μαξίμου δεν βλέπει το ενδεχόμενο ενός νέου σχήματος γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα μόνο ως επιστροφή ενός πολιτικού αντιπάλου, αλλά ως πιθανή ανασύνθεση ολόκληρου του χώρου της Κεντροαριστεράς. Η ανησυχία δεν αφορά τόσο την άμεση εκλογική απειλή όσο το ότι ένας πιο ώριμος και λιγότερο συγκρουσιακός Τσίπρας μπορεί να ξανασυσπειρώσει ψηφοφόρους που έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν γύρισαν ποτέ πραγματικά στη Νέα Δημοκρατία.

Γι’ αυτό εκτιμάται ότι η κυβερνητική στρατηγική θα βασιστεί στην υπενθύμιση της περιόδου 2015–2019, με στόχο να ενεργοποιηθεί ξανά το δίλημμα «σταθερότητα ή περιπέτεια».

Παράλληλα, αναλυτές θεωρούν ότι το Μαξίμου θα προσπαθήσει να αποδομήσει τον ρόλο του Τσίπρα ως «ανανεωτή», αλλά αντιθέτως θα τον «κρατήσει» πολιτικά «δεμένο» με την εικόνα της προηγούμενης διακυβέρνησής του